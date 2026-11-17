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उन्होंने लटनिक और हुआंग दोनों को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा था। अमेरिकी न्यूज चैनल ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि एनवीडिया का बोर्ड हुआंग को वापस मल्टी-ट्रिलियन-डॉलर चिपमेकर का नेतृत्व करने पर विचार नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, हुआंग ने 12 नवंबर को अपने इस्तीफे के बाद एनवीडिया का नेतृत्व करने की संभावना पर चर्चा की थी। प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी उनकी वापसी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। विज्ञापन



मेगास्पीड पर आपराधिक जांच

इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिंगापुर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म मेगास्पीड के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। यह कार्रवाई चीन को प्रतिबंधित एनवीडिया सेमीकंडक्टरों के कथित डायवर्जन की जांच में स्थापित किसी भी उल्लंघन के लिए होगी। न्याय विभाग अब इस आपराधिक जांच का नेतृत्व कर रहा है। विज्ञापन विज्ञापन



हुआंग के कथित संबंधों की जांच

मेगास्पीड, उसकी पूर्व मुख्य कार्यकारी एलिस हुआंग और एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग के आसपास विवाद बढ़ रहा है। जेन्सेन हुआंग का एलिस हुआंग के साथ कथित व्यक्तिगत संबंध कंपनी के अमेरिकी चिपमेकर के साथ व्यवहार पर अतिरिक्त जांच का कारण बना है। अमेरिकी वाणिज्य और न्याय विभागों ने 16 नवंबर को एक संयुक्त बयान में कहा कि वे मेगास्पीड के खिलाफ कानून का पूरा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने लटनिक और हुआंग दोनों को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा था। अमेरिकी न्यूज चैनल ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि एनवीडिया का बोर्ड हुआंग को वापस मल्टी-ट्रिलियन-डॉलर चिपमेकर का नेतृत्व करने पर विचार नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, हुआंग ने 12 नवंबर को अपने इस्तीफे के बाद एनवीडिया का नेतृत्व करने की संभावना पर चर्चा की थी। प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी उनकी वापसी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं।इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिंगापुर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म मेगास्पीड के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। यह कार्रवाई चीन को प्रतिबंधित एनवीडिया सेमीकंडक्टरों के कथित डायवर्जन की जांच में स्थापित किसी भी उल्लंघन के लिए होगी। न्याय विभाग अब इस आपराधिक जांच का नेतृत्व कर रहा है।मेगास्पीड, उसकी पूर्व मुख्य कार्यकारी एलिस हुआंग और एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग के आसपास विवाद बढ़ रहा है। जेन्सेन हुआंग का एलिस हुआंग के साथ कथित व्यक्तिगत संबंध कंपनी के अमेरिकी चिपमेकर के साथ व्यवहार पर अतिरिक्त जांच का कारण बना है। अमेरिकी वाणिज्य और न्याय विभागों ने 16 नवंबर को एक संयुक्त बयान में कहा कि वे मेगास्पीड के खिलाफ कानून का पूरा इस्तेमाल करेंगे।

एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी जेन्सेन हुआंग 1 दिसंबर को अमेरिकी हाउस विदेश मामले, खुफिया और चीन चयन समितियों के सामने पेश होंगे। यह पेशी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण हो रही है। हुआंग पर एक कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, हाउस समितियां जेन्सेन हुआंग से पूछताछ करेंगी। एनवीडिया के महासलाहकार टिम टेटेर अगले दिन कांग्रेस के सामने पेश होंगे। अमेरिकी सीनेट बैंकिंग समिति ने हुआंग और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक की गवाही मांगी थी। यह एनवीडिया के उन्नत सेमीकंडक्टर निर्यात पर वाणिज्य विभाग की निगरानी से संबंधित था। अमेरिकी सीनेटर टिम स्कॉट ने एक्स पर कहा कि हालिया रिपोर्टों ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं।