04:58 PM, 17-Nov-2026 पीएम मोदी ने आसियान देशों के सामने रखे सहयोग के आठ प्रस्ताव, समुद्री सुरक्षा से साइबर अपराध तक पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सहयोग बढ़ाने के लिए आठ अहम पहल सुझाईं। इनमें समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान शामिल हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तकनीक के इस्तेमाल के लिए आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिजों की मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाने के लिए संयुक्त तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया।



पीएम मोदी ने युवाओं को जोड़ने के लिए युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन का भी सुझाव दिया। वहीं, फिल्मों, गेमिंग, संगीत और एनिमेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान संबंधों के 35 साल पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में साझा संकल्प एक सुरक्षित, समृद्ध और बेहतर तरीके से जुड़े भविष्य का निर्माण करना है। इसमें आसियान की केंद्रीय भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सहयोग बढ़ाने के लिए आठ अहम पहल सुझाईं। इनमें समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान शामिल हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तकनीक के इस्तेमाल के लिए आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिजों की मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाने के लिए संयुक्त तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया।पीएम मोदी ने युवाओं को जोड़ने के लिए युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन का भी सुझाव दिया। वहीं, फिल्मों, गेमिंग, संगीत और एनिमेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान संबंधों के 35 साल पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में साझा संकल्प एक सुरक्षित, समृद्ध और बेहतर तरीके से जुड़े भविष्य का निर्माण करना है। इसमें आसियान की केंद्रीय भूमिका रहेगी।

04:39 PM, 17-Nov-2026 पीएम मोदी बोले- मनीला और क्वाड का पुराना और खास रिश्ता, यहीं से शुरू हुई थी चारों देशों की साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मनीला और क्वाड का पुराना और खास रिश्ता रहा है। उन्होंने बताया कि 2007 में चारों देशों के अधिकारियों की पहली बैठक इसी शहर में हुई थी। इसके 10 साल बाद 2017 में यहीं से चारों देशों ने एक बार फिर बातचीत शुरू की थी। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक शहर में दोबारा क्वाड की बैठक होना एक अहम पड़ाव है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जनवरी से अब तक चारों देशों के विदेश मंत्री पांच बार मिल चुके हैं। यह उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।



#WATCH | Manila, Philippines: At the meeting with Quad leaders, PM Narendra Modi says, "...It gives me immense pleasure to meet you all. Manila and Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. 10 years after that in 2017, it was here in this city that we started our dialogue once again. Today, holding a Quad meeting once again in this historic city, marks an important milestone. Since January last year till date, our foreign ministers have met 5 times. This bears testimony to our political will and shared commitment towards our partnership..." (Video: ANI/DD News) — ANI (@ANI) November 17, 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मनीला और क्वाड का पुराना और खास रिश्ता रहा है। उन्होंने बताया कि 2007 में चारों देशों के अधिकारियों की पहली बैठक इसी शहर में हुई थी। इसके 10 साल बाद 2017 में यहीं से चारों देशों ने एक बार फिर बातचीत शुरू की थी। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक शहर में दोबारा क्वाड की बैठक होना एक अहम पड़ाव है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जनवरी से अब तक चारों देशों के विदेश मंत्री पांच बार मिल चुके हैं। यह उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।

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04:22 PM, 17-Nov-2026 ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया 'मजबूत शख्स', मनीला में क्वाड बैठक से पहले की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'टफ गाइ' (मजबूत शख्स) बताया। ट्रंप की यह टिप्पणी दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची तो उनसे भी ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। वे लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और उनके साथ उनकी दोस्ती भी है। ट्रंप ने कहा कि इन नेताओं के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध होने से भी सहयोग में मदद मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'टफ गाइ' (मजबूत शख्स) बताया। ट्रंप की यह टिप्पणी दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची तो उनसे भी ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। वे लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और उनके साथ उनकी दोस्ती भी है। ट्रंप ने कहा कि इन नेताओं के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध होने से भी सहयोग में मदद मिलती है। 'क्वाड की वापसी से सहयोग और दोस्ती हुई मजबूत', ट्रंप बोले- चारों देश हिंद-प्रशांत के अहम साझेदार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि क्वाड की वापसी के बाद चारों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है और उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी नेता एक-दूसरे के दोस्त हैं और इससे आपसी सहयोग आसान होता है। ट्रंप ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे सफल और कुछ मामलों में सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि ये चारों देश एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार प्रमुख स्तंभ हैं। चारों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक कूटनीति के मुद्दों पर बेहतर तालमेल और मजबूत संबंध हैं।

04:19 PM, 17-Nov-2026 पीएम मोदी ने थाईलैंड और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। ये मुलाकातें 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट से इतर हुईं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में निवेश, बुनियादी ढांचे, नवाचार, सेमीकंडक्टर और आधुनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, डिजिटल तकनीक, संस्कृति और पर्यटन जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे।

04:08 PM, 17-Nov-2026 ट्रंप मनीला पहुंचे, 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल; क्वाड देशों के नेताओं से भी करेंगे चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान वह क्वाड समूह के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं।

#WATCH | Philippines: US President Donald Trump arrives in Manila to participate in the 49th ASEAN Summit and hold discussions with leaders of the Quad grouping. (Video: US Network Pool via Reuters) https://t.co/EY1p9Bi3Yl — ANI (@ANI) November 17, 2026