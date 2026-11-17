Hindi News
›
Video
›
World
›
Quad Leaders' Summit: Why did Trump call PM Modi a 'tough man'? Will a softer approach at the forum pave the w
{"_id":"6afc7ae5ef2b72a491082cdc","slug":"quad-leaders-summit-why-did-trump-call-pm-modi-a-tough-man-will-a-softer-approach-at-the-forum-pave-the-w-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"क्वाड लीडर्स समिट: ट्रंप ने पीएम मोदी को क्यों कहा 'टफ मैन'? मंच की नरमी से ट्रेड डील होगी पक्की?","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
क्वाड लीडर्स समिट: ट्रंप ने पीएम मोदी को क्यों कहा 'टफ मैन'? मंच की नरमी से ट्रेड डील होगी पक्की?
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Tue, 17 Nov 2026 09:33 PM IST
Link Copied
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं... कभी दोस्ती की मिसाल देने वाले ये दोनों नेता पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर अलग-अलग रुख अपनाते नजर आए हैं... व्यापार समझौते पर खींचतान हो या फिर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ट्रंप के बयान... दोनों देशों के रिश्तों में कई बार तल्खी भी देखने को मिली... लेकिन अब एक बार फिर ट्रंप के मुंह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ सुनने को मिली है... ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहद सख्त इंसान बताया है... इतना ही नहीं, उन्होंने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का जिक्र करते हुए कहा कि वह मोदी से भी ज्यादा सख्त हो सकती हैं... ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप की इस तारीफ से भारत और अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है?
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उनसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को लेकर सवाल किया गया। जवाब में ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें 'बहुत सख्त इंसान' बताया। इसके साथ ही उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री की भी तारीफ की और कहा कि ताकाइची उनसे भी ज्यादा सख्त हो सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि हम भी ठीक हैं यानी उन्होंने खुद को भी पीछे नहीं रखा।
इस दौरान ट्रंप ने क्वाड देशों के नेताओं के साथ अमेरिका के संबंधों को भी शानदार बताया... उन्होंने कहा कि वह इन तीनों नेताओं को लंबे समय से जानते हैं... ये सभी शानदार लोग हैं और उनके दोस्त हैं... ट्रंप के मुताबिक, इन नेताओं और उनके देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते शुरुआत से ही अच्छे रहे हैं... उन्होंने कहा कि पिछला साल अमेरिका और क्वाड के लिए काफी अच्छा रहा... इस दौरान क्वाड को फिर से सक्रिय करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में लगातार काम हुआ है... ट्रंप ने यह भी कहा कि अब उनके बीच दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है... जब सभी नेता दोस्त हों, तो साथ मिलकर काम करना काफी आसान हो जाता है...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।