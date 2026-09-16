ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी संसद में घमासान: रक्षामंत्री के खिलाफ लाया गया महाभियोग: जानें क्यों घिरे हेगसेथ?

अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध और पद पर रहते हुए उनके आचरण को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश किए हैं। मंगलवार को प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए केंटकी के सांसद मैसी ने हेगसेथ पर 'गंभीर अपराध और दुराचार' करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हेगसेथ ने 1973 के वॉर पावर्स रिजॉल्यूशन का उल्लंघन किया, ईरान संघर्ष में अमेरिकी सैन्य भागीदारी खत्म करने के लिए कांग्रेस के निर्देशों की अवहेलना की और नागरिकों की जान के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों की अनदेखी की। मैसी ने यह भी आरोप लगाया कि हेगसेथ ने संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की गई सैन्य कार्रवाइयों को मंजूरी दी या उनकी निगरानी की। इसी बीच ईरान युद्ध की लागत 42 अरब डॉलर से अधिक पहुंचने की खबर सामने आई है। यह हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की दूसरी कोशिश है, जबकि व्हाइट हाउस ने उनका बचाव करते हुए उनके काम की सराहना की है।

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