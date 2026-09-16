ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी संसद में घमासान: रक्षामंत्री के खिलाफ लाया गया महाभियोग: जानें क्यों घिरे हेगसेथ?
रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने ईरान युद्ध और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के कामकाज को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। मैसी ने हेगसेथ पर युद्ध शक्तियों से जुड़े कानूनों और कांग्रेस के निर्देशों की अनदेखी, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन तथा पद के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए हैं।
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अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध और पद पर रहते हुए उनके आचरण को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश किए हैं। मंगलवार को प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए केंटकी के सांसद मैसी ने हेगसेथ पर 'गंभीर अपराध और दुराचार' करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हेगसेथ ने 1973 के वॉर पावर्स रिजॉल्यूशन का उल्लंघन किया, ईरान संघर्ष में अमेरिकी सैन्य भागीदारी खत्म करने के लिए कांग्रेस के निर्देशों की अवहेलना की और नागरिकों की जान के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों की अनदेखी की। मैसी ने यह भी आरोप लगाया कि हेगसेथ ने संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की गई सैन्य कार्रवाइयों को मंजूरी दी या उनकी निगरानी की। इसी बीच ईरान युद्ध की लागत 42 अरब डॉलर से अधिक पहुंचने की खबर सामने आई है। यह हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की दूसरी कोशिश है, जबकि व्हाइट हाउस ने उनका बचाव करते हुए उनके काम की सराहना की है।
ट्रंप प्रशासन के आलोचकों को निशाना बनाने का आरोप
मैसी ने रक्षा मंत्री पर अपने पद की शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि हेगसेथ ने ट्रंप प्रशासन के आलोचकों को उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करने के कारण निशाना बनाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की।
ईरान युद्ध को लेकर बढ़ रहा घरेलू दबाव
ईरान के खिलाफ जारी युद्ध अब सातवें महीने में प्रवेश कर चुका है और अमेरिका में इसकी लोकप्रियता लगातार कम होने का दावा किया जा रहा है। इसके चलते रिपब्लिकन सांसदों पर भी दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने अन्य रिपब्लिकन सांसद मैसी और डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
ईरान युद्ध पर 42 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च
मैसी का यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब 'द हिल' ने मंगलवार को खबर दी कि पेंटागन ने पिछले महीने कांग्रेस को बताया था कि ईरान युद्ध की लागत 42 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह रक्षा विभाग की ओर से पहले सार्वजनिक किए गए अनुमान से 4.5 अरब डॉलर अधिक है।
महाभियोग प्रस्ताव पर जल्द हो सकता है फैसला
प्रतिनिधि सभा में मैसी के प्रस्ताव पर गुरुवार तक कार्रवाई होने की उम्मीद है। ऐसे में सांसदों के पास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बहुत कम समय है। प्रतिनिधि सभा इस सप्ताह के अंत में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले पारंपरिक शरदकालीन अवकाश के लिए स्थगित होने वाली है।
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हेगसेथ के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कोशिश
मैसी का यह कदम रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की दूसरी कोशिश है। इससे पहले अप्रैल में प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट सांसदों ने हेगसेथ के खिलाफ छह आरोपों वाला महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। इस बीच, व्हाइट हाउस ने मंगलवार को रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का समर्थन किया। केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी द्वारा पेंटागन प्रमुख के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने पत्रकारों से कहा कि हेगसेथ 'शानदार काम कर रहे हैं।'