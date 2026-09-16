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बाढ़ के बाद भूंकप से सहमा नेपाल: देर रात महसूस किए गए दोहरे झटके, जानें कितनी रही तीव्रता?

Wed, 16 Sep 2026 11:51 AM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, नई दिल्ली
वर्ल्ड डेस्क, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 16 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

उत्तर-पश्चिमी नेपाल में बुधवार को लगातार दो भूकंप आए। पहला झटका रात 1:51 बजे 4.5 तीव्रता का दर्ज किया गया। फिलहाल किसी जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं है।

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Nepal shaken by earthquake after floods Tremors felt late at night magnitude 4.5
प्रतीकातमक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नेपाल के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बुधवार तड़के दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों भूकंप के बाद तत्काल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंपीय अनुसंधान केंद्र के अनुसार, पहला भूकंप 4.5 तीव्रता का था, जबकि कुछ ही देर बाद 4.2 तीव्रता का दूसरा झटका दर्ज किया गया।

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रात 1:51 बजे आया पहला झटका
राष्ट्रीय भूकंपीय अनुसंधान केंद्र ने बताया कि पहला भूकंप स्थानीय समयानुसार करीब रात 1:51 बजे आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र मुगु जिले के कलाई इलाके के पास बताया गया है।
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करीब ढाई घंटे बाद फिर कांपी धरती
पहले झटके के बाद सुबह करीब 4:28 बजे 4.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप का केंद्र भी मुगु जिले के कलाई के पास ही स्थित था। लगातार दो झटकों से इलाके के लोगों में चिंता पैदा हो गई।
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डोल्पा और जुम्ला में भी महसूस हुए झटके
दोनों भूकंप के झटके पड़ोसी डोल्पा और जुम्ला जिलों में भी महसूस किए गए। भूकंप के बाद स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना, हालांकि अधिकारियों ने तत्काल किसी के घायल होने या किसी इमारत को नुकसान पहुंचने की सूचना से इनकार किया है।

नुकसान की जानकारी जुटाने में जुटे अधिकारी
अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल किसी तरह की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि, भूकंप के बाद होने वाले संभावित आफ्टरशॉक्स और देर से मिलने वाली नुकसान की सूचनाओं को लेकर संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।


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भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है नेपाल
नेपाल भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है और यहां समय-समय पर अलग-अलग तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। ताजा घटनाक्रम के बाद भी अधिकारी प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित आफ्टरशॉक या नुकसान की जानकारी समय पर मिल सके। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और आगे किसी भी भूकंपीय गतिविधि की स्थिति में आधिकारिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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