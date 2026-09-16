लॉस एंजेल्सि में हादसों का कहर: जहां हुआ बस एक्सीडेंट, वहीं क्रैश हुआ हेलिकॉप्टर; दोनों हादसों में तीन की मौत

अमेरिका के लॉस एंजेलिस में मंगलवार को एक जानलेवा बस हादसे के पास हेलिकॉप्टर पार्किंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। हेलिकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आग से कई वाहन व स्टोरेज कंटेनर भी प्रभावित हुए। इससे पहले उसी दिन एक कार और शहर की बस की टक्कर में दो लोगों की मौत और छह लोग घायल हुए थे।

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