लॉस एंजेल्सि में हादसों का कहर: जहां हुआ बस एक्सीडेंट, वहीं क्रैश हुआ हेलिकॉप्टर; दोनों हादसों में तीन की मौत
लॉस एंजेलिस में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा एक जानलेवा बस दुर्घटना के घटनास्थल के पास हुआ।
विस्तार
अमेरिका के लॉस एंजेलिस में मंगलवार को एक जानलेवा बस हादसे के पास हेलिकॉप्टर पार्किंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। हेलिकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आग से कई वाहन व स्टोरेज कंटेनर भी प्रभावित हुए। इससे पहले उसी दिन एक कार और शहर की बस की टक्कर में दो लोगों की मौत और छह लोग घायल हुए थे।
एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया
लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, हादसे में एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि, उसकी हालत के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अधिकारियों के मुताबिक, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे में मारे गए लोगों में से कितने हेलिकॉप्टर में सवार थे।
पार्किंग में गिरा हेलिकॉप्टर
लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता कैप्टन ब्रैंडन सिल्वरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत पार्किंग में हुई, जो हेलिकॉप्टर के अंदर नहीं था। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलिकॉप्टर में कितने लोग सवार थे।
कई वाहनों और स्टोरेज कंटेनरों को नुकसान
सिल्वरमैन के अनुसार, हेलिकॉप्टर एक पार्किंग क्षेत्र में गिरा और वहां खड़े कुछ वाहनों के ऊपर या उनके पास जा गिरा। यह पार्किंग एक बड़ी, एक मंजिला इमारत के लिए थी, लेकिन तत्काल यह पता नहीं चल सका कि उस इमारत में कौन-सा कारोबार संचालित होता है।
50 से ज्यादा दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे
लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, हेलिकॉप्टर हादसे के बाद 50 से ज्यादा दमकलकर्मियों को मौके पर भेजा गया। दुर्घटना के बाद लगी आग से चार वाहन और दो स्टोरेज कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम तक आग पर काबू पा लिया गया था।
मलबे में तलाश के बाद सामने आएगी मृतकों की संख्या
सिल्वरमैन ने हेलिकॉप्टर की स्थिति को बताते हुए कहा कि वह 'लगभग पूरी तरह नष्ट' हो चुका है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मलबे को हटाकर उसकी जांच करनी होगी, तभी यह पता चल सकेगा कि हेलिकॉप्टर में कितने लोग सवार थे और हादसे में कितने लोगों की मौत हुई।
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NTSB और FAA करेंगे हादसे की जांच
हेलिकॉप्टर दुर्घटना की जांच की जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और संघीय विमानन प्रशासन संभालेंगे। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए दोनों एजेंसियां जांच करेंगी। अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई और छह अन्य घायल हो गए। ऑनलाइन सामने आई तस्वीरों और वीडियो में SUV का लगभग आधा हिस्सा मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की बस के किनारे धंसा हुआ दिखाई दिया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में दमकलकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे नजर आए।