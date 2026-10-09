न्यूयॉर्क में आईसीई की गोलीबारी से हड़कंप: 28 साल का युवक घायल; मेयर ममदानी ने की एजेंसी को हटाने की मांग

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) के एक अधिकारी की गोली से 28 साल का एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना ब्रोंक्स के मार्बल हिल इलाके में हुई, जहां उस समय सड़क पर परिवार और बच्चे मौजूद थे। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के मुताबिक, गोलीबारी के वक्त घायल व्यक्ति की कार में पांच साल का एक बच्चा भी बैठा था। गनीमत रही कि बच्चे को शारीरिक चोट नहीं आई। इस घटना के बाद शहर में आईसीई के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। ममदानी ने एजेंसी पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए शहर में उसके सभी अभियान बंद करने की मांग की है। वहीं, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) और आईसीई का कहना है कि उनके अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मामले की जांच एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (एचएसआई) कर रही हैं।

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