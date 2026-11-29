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अनीता आनंद ने शुक्रवार को टोरंटो में आयोजित कनाडा-भारत निवेश मंच (कनाडा-इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम) को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कारोबारियों को अधिक निश्चितता और बाजार तक भरोसेमंद पहुंच उपलब्ध करा सकता है।आनंद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को देखते हुए हमारे पास इस गति को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक संभावनाओं को और अधिक खोलने का एक बड़ा अवसर है।'अनीता आनंद ने शुक्रवार को बताया कि पिछले साल भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार 30.4 अरब कनाडाई डॉलर (करीब 21 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की मदद से वर्ष 2030 तक यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक बढ़कर सालाना 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंच सकता है।आनंद ने कहा, 'अधिक निश्चितता और बाजार तक भरोसेमंद पहुंच से कारोबारियों को दीर्घकालिक निवेश करने, अपने परिचालन का विस्तार करने और मजबूत व्यावसायिक साझेदारियां बनाने का भरोसा मिलेगा।'ये बयान एक भारतीय अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आए हैं, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को लेकर नई दिल्ली और ओटावा बातचीत पूरी करने के काफी करीब हैं। दोनों देशों के अधिकारी इस समझौते को इस साल के अंत तक अंतिम रूप देने के लिए रोजाना चर्चा कर रहे हैं।शुक्रवार को आयोजित निवेश मंच में शामिल कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने व्यापार, नवाचार और साझा समृद्धि के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। कनाडा में भारतीय उच्चायोग की ओर से एक्स हैडल पर साझा की गई पोस्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि सीईपीए नए अवसर खोल सकता है, मजबूत और लचीली आपूर्ति शृंखलाएं तैयार कर सकता है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है और दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि को गति दे सकता है।इस निवेश मंच में ओंटारियो के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और व्यापार मंत्री विक्टर फेडेली भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के बाद से ओंटारियो और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।उन्होंने बताया कि उनका प्रांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रक्षा और विनिर्माण के क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। टोरंटो में आयोजित इस निवेश मंच की मेजबानी लॉ फर्म कैसल्स ब्रॉक एंड ब्लैकवेल ने टोरंटो ग्लोबल और कनाडा-इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी में की थी। इस दौरान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, एयरोस्पेस, रक्षा, उन्नत विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।