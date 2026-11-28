मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यमन की राजधानी सना में शनिवार तड़के हुए हवाई हमले में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। वहीं, लाल सागर के किनारे स्थित एक बंदरगाह शहर में बिजली संयंत्र में आग लग गई। दूसरी तरफ, गाजा में एक क्लिनिक के पास इस्राइली हमले में दो लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा यमन के पास अदन की खाड़ी में हथियारबंद लोगों ने एक मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया। इन घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

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ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबहानी के मुताबिक, राजधानी सना के अबू शामला इलाके में शनिवार तड़के हुए हवाई हमले में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले अल-मसीरा टीवी ने दावा किया कि हमले में कम से कम आठ मकान और तीन दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। वहीं, लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा में हुए हमलों के कारण बिजली संयंत्र में आग लग गई। हूती विद्रोहियों ने इन हमलों के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है।हवाई हमलों के बीच सऊदी अरब ने भी दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने शनिवार तड़के राजधानी रियाद की ओर दागी गई हूती क्रूज मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया। इससे पहले हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने शुक्रवार को सना, लाल सागर के पास स्थित होदेइदा और सऊदी सीमा से लगे सादा प्रांत में हवाई सैन्य अभियान चलाने की जानकारी दी थी। इस तरह यमन में हवाई हमलों और मिसाइल कार्रवाई के बीच तनाव और बढ़ गया है।गाजा में एक क्लिनिक के पास शुक्रवार देर रात हुए इस्राइली हमले में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन के दो सुरक्षा कर्मचारियों की मौत हो गई। संगठन ने शनिवार को घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई। उसके मुताबिक, दोनों कर्मचारी गाजा सिटी स्थित उसके क्लिनिक में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। संगठन ने कहा कि क्लिनिक पर उसके लोगो साफ तौर पर लगे थे और उसकी लोकेशन की जानकारी इस्राइली सेना के साथ साझा की गई थी। संगठन के अनुसार, इस हमले के बाद गाजा में मारे गए उसके कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है।इस्राइली सेना ने शनिवार को कहा कि उसने गाजा सिटी में हमास के दो लड़ाकों को मार गिराया है। सेना के मुताबिक, दोनों एक क्लिनिक में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि, सेना ने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। दूसरी तरफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दोनों मृतकों को अपना सहयोगी बताया है। संगठन का कहना है कि क्लिनिक की पहचान और उसके स्थान की जानकारी पहले ही इस्राइली सेना को दी जा चुकी थी। इस घटना ने गाजा में चिकित्सा और मानवीय संगठनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।यमन के पास अदन की खाड़ी में शनिवार को हथियारबंद लोगों ने एक मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन संगठन के मुताबिक, जहाज को यमन के बंदरगाह शहर बलहाफ से करीब 63 समुद्री मील दक्षिण-पश्चिम में अगवा किया गया। हथियारबंद लोग जहाज पर चढ़ गए और उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। संगठन ने इसे जहाज के अपहरण की घटना बताया है। हालांकि, अब तक किसी संगठन या समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।