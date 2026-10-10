नोबेल शांति पुरस्कार पर ट्रंप नाराज: बोले- ये मुझे क्यों नहीं मिला, समिति और नवी पिल्लई पर क्या सवाल उठाए?

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ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने आठ युद्ध खत्म किए और दो अन्य संघर्षों को समाप्त करने या सुलझाने के करीब हैं। उन्होंने इस्राइल के सभी बंधकों की रिहाई का दावा किया। उनके अनुसार, अंतिम 28 बंधक भी वापस लाए गए, जिनमें जीवित और मृत दोनों शामिल थे। उन्होंने दुनिया के अलग-अलग देशों के सैकड़ों बंधकों को रिहा कराकर घर भेजने की बात भी कही। ट्रंप ने वेनेजुएला में युद्ध जीतने और वहां के शासक को पकड़ने का दावा किया। साथ ही कहा कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका। इन्हीं उपलब्धियों का हवाला देकर उन्होंने सवाल किया कि उन्हें या अमेरिका को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला।नॉर्वे की नोबेल समिति ने शुक्रवार को नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इसके बाद ट्रंप ने पुरस्कार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह पिल्लै को नहीं जानते और उनके अनुसार, दूसरे लोग भी उनके बारे में नहीं जानते। ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया कि पिल्लै स्पष्ट रूप से इस्राइल से नफरत करती हैं। ये ट्रंप के अपने आरोप हैं। नोबेल समिति ने पुरस्कार की घोषणा में पिल्लै के काम को आधार बनाया और कहा कि उन्होंने वैश्विक कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने में साहस और ईमानदारी के साथ योगदान दिया है।नोबेल समिति के अनुसार, पिल्लै ने युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के मामलों में दोषियों पर मुकदमा चलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीय तमिल मूल के परिवार में रंगभेद के दौर में हुआ था। वह वकील बनीं और भेदभाव, अलगाव तथा लोगों को अधिकारों से वंचित रखने वाली व्यवस्था के खिलाफ काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय, रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं। वह संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं।ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका। उन्होंने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और ताइवान के बीच तनाव को टालने में भी अपनी भूमिका होने की बात कही। हालांकि, दिए गए बयान में इन दावों के समर्थन में अलग से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। ट्रंप का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के उनके प्रयासों को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। उन्होंने पुरस्कार के लिए पिल्लै के चयन पर सवाल उठाते हुए अमेरिका की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बताया। दूसरी ओर, नोबेल समिति ने पिल्लै को अंतरराष्ट्रीय कानून और गंभीर अपराधों के खिलाफ न्याय के प्रयासों के लिए सम्मानित किया।नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के कुछ घंटे बाद अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं और अदालत से कथित खतरे के कारण की जा रही है। विभाग के अनुसार, अमेरिका पहले ही कार्यकारी आदेश के तहत 17 लोगों पर प्रतिबंध लगा चुका है और अब अदालत के खिलाफ भी अतिरिक्त कदम उठा रहा है। इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिका में मौजूद या अमेरिकी नागरिकों के नियंत्रण वाली आईसीसी की संपत्ति को रोका जा सकता है। ऐसी संपत्ति की जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग को देना भी जरूरी होगा। संबंधित प्रतिबंधों के तहत कुछ लेनदेन पर रोक है, हालांकि लागू छूट और अधिकृत अनुमति के प्रावधान भी हैं।