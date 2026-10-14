रूस से डीजल खरीद पर घिरे ट्रंप: बोले- दुनिया में जाएगा तेल; यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से डीजल खरीदने के फैसले पर अपने ही देश में घिर गए हैं। इस सौदे को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों पार्टियों के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। हालांकि, ट्रंप का कहना है कि रूस से आने वाला डीजल अमेरिका के इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के बाजार में सप्लाई बढ़ाने और आसमान छूती कीमतों को काबू में रखने के लिए है। दूसरी ओर, यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद नहीं किया है। अमेरिका यूक्रेन और रूस, दोनों के साथ मिलकर युद्ध खत्म कराने की कोशिश कर रहा है।

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