ईरान ने अमेरिकी सेना के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों में एलन मस्क की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा का कथित तौर पर इस्तेमाल किया। यह जानकारी द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दी गई है। अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर बमबारी के बाद यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस सेवा का उपयोग बलों के नियंत्रण और ड्रोन हमलों के संचालन के लिए किया।

स्टारलिंक से जुड़े दावे पर मस्क ने क्या कहा?

शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में मस्क इस बात से बेहद गुस्से में थे। अमेरिकी सेना भी जमीन आधारित अभियानों के सस्ते प्लान के तहत स्टारशील्ड सेवा का उपयोग कर रही थी। चार सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि ईरान द्वारा इस तकनीक के सैन्य इस्तेमाल की रिपोर्ट पहले कभी नहीं छपी थी। कंपनी की आंतरिक चर्चाओं से जुड़े दो लोगों ने बताया कि मस्क ईरान और पेंटागन दोनों के इस तरह के उपयोग से नाराज थे। अंतरिक्ष एक्स और मस्क ने इस मामले पर कई बार पूछे जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ग्रीष्म ऋतु में युद्ध से जुड़ा एक गोपनीय अपडेट रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को दिया गया था जिसमें इस तकनीक के उपयोग का जिक्र था।

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ईरान को इस तकनीक से क्या लाभ मिला?

पारंपरिक संचार प्रणालियों को नुकसान पहुंचने के कारण स्टारलिंक ने तेहरान को एक वैकल्पिक संचार माध्यम प्रदान किया। पेंटागन की प्रवक्ता किंग्सले वि WILSON ने इस बारे में जानकारी से इन्कार किया। उन्होंने पोर्ट शुएबा हमले या स्टारशील्ड की कीमत के मुद्दे पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी विस्तृत सवालों के जवाब देने से इन्कार कर दिया। पेंटागन ने अभी तक इस हमले पर अपनी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है।

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इस तकनीक को रोकना क्यों मुश्किल है?

इस रिपोर्ट में अंतरिक्ष एक्स के सामने आ रही उन चुनौतियों का जिक्र किया गया है जिसमें दुश्मनों को उपग्रह इंटरनेट से रोकने और आम नागरिकों को कनेक्टिविटी देने की बात है। जनवरी में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद होने पर स्टारलिंक ने अपनी सेवा मुफ्त कर दी थी। उपग्रह उद्योग के अधिकारियों ने बताया कि एक बार जब टर्मिनल जनता के हाथ आ जाते हैं तो उन्हें दुश्मनों से बचाना बहुत कठिन हो जाता है। ईरान के पास प्रतिबंधों से बचने और सामान खरीदने का मजबूत नेटवर्क है जिससे उसने ये टर्मिनल हासिल किए होंगे। पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की वकील केरी स्टीनबाउवर ने कहा कि ईरान इस काम में बहुत माहिर है और तीसरे देशों के जरिये फर्जी कंपनियां बनाकर निर्यातकों को धोखा दे सकती हैं।