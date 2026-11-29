ताइवान के स्थानीय चुनाव में विपक्षी नेशनलिस्ट पार्टी (केएमटी) ने राजधानी ताइपे में अपना कब्जा बरकरार रखा है। शनिवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) ने हार स्वीकार कर ली। हालांकि, पार्टी ने द्वीप के 22 शहरों और काउंटियों में से 10 जगह जीत का दावा किया। वहीं, केएमटी ने 11 शहरों और काउंटियों में अपनी पकड़ बनाए रखी। इन चुनावों पर चीन की भी करीबी नजर थी, क्योंकि वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ताइपे में मेयर पद का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। विपक्षी केएमटी के मौजूदा मेयर चियांग वान-आन ने सत्तारूढ़ डीपीपी के उम्मीदवार पुमा शेन को हराया। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, 1,790 मतदान केंद्रों में से 1,606 के वोटों की गिनती होने तक चियांग को करीब 53.8 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि पुमा शेन को 45.6 प्रतिशत वोट मिले।हार स्वीकार करते हुए पुमा शेन ने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और चियांग को फोन कर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह उन सभी लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया।DPP उम्मीदवार पुमा शेन ने मौजूदा मेयर को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अपनी पार्टी को ताइपे में जीत नहीं दिला सके। पार्टी 1994 के बाद से यहां मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई है।पुमा शेन नागरिक सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने शहर में अधिक पेड़ लगाने और स्थानीय प्रशासन को लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे उठाए। चीन ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे और उनकी गतिविधियों की जांच भी शुरू की थी।राष्ट्रपति चुनावों के मुकाबले इस बार स्थानीय चुनाव में चीन के साथ संबंध मुख्य मुद्दा नहीं रहे। मतदाताओं ने सामाजिक कल्याण योजनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया।हालांकि, चीन का मुद्दा पूरी तरह चर्चा से बाहर नहीं रहा। ताइवान के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि बीजिंग चुनाव व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार के बीच चीनी लड़ाकू विमानों और बमवर्षक विमानों ने द्वीप की दिशा में करीब 33 उड़ानें भरीं।स्थानीय चुनाव के साथ परमाणु ऊर्जा पर लगा प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर भी जनमत संग्रह कराया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योग में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों की जरूरत है।चुनाव में अर्थव्यवस्था भी एक अहम मुद्दा रही। मतदाता चांग ली-फेन ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता आर्थिक स्थिति है। उनके मुताबिक, अगर ताइवान की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, तभी लोग बेहतर जीवन जी सकेंगे।ताइवान नेशनल यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर चेन शिह-मिन ने इन नतीजों को DPP के लिए सीमित जीत बताया। उनका कहना है कि इससे 2028 में दूसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को पार्टी के भीतर समर्थन जुटाने में मदद मिल सकती है।