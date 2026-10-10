'यूक्रेन को मिलना चाहिए नया राष्ट्रपति': जेलेंस्की से खफा हुए ट्रंप; सऊदी पर हूती लड़ाकों के हमले पर क्या कहा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए। ट्रंप का आरोप है कि जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच, ट्रंप ने सऊदी अरब पर हालिया हमलों के बाद हूती लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की संभावना भी जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप के दोनों बयान ऐसे समय आए हैं, जब यूक्रेन में रूसी हमले जारी हैं और पश्चिम एशिया में भी सुरक्षा तनाव बना हुआ है।

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यूक्रेन पर बयान... ट्रंप ने जेलेंस्की की जगह नया राष्ट्रपति चुनने की बात कही और रूस से समझौता न कर पाने का आरोप लगाया।

ट्रंप ने जेलेंस्की की जगह नया राष्ट्रपति चुनने की बात कही और रूस से समझौता न कर पाने का आरोप लगाया। युद्ध पर दावा... ट्रंप ने कहा कि अगर वह 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति होते, तो रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं होता।

ट्रंप ने कहा कि अगर वह 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति होते, तो रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं होता। जापोरिज्जिया पर हमला... यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, रूसी बमबारी में 20 लोगों की मौत हुई, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं।

यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, रूसी बमबारी में 20 लोगों की मौत हुई, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं। डीजल समझौता... जेलेंस्की ने आशंका जताई कि रूस को मिलने वाली अतिरिक्त कमाई युद्ध जारी रखने में मदद करेगी।

जेलेंस्की ने आशंका जताई कि रूस को मिलने वाली अतिरिक्त कमाई युद्ध जारी रखने में मदद करेगी। सऊदी और हूती... ट्रंप ने हूती लड़ाकों के खिलाफ सऊदी की कार्रवाई में अमेरिका के शामिल होने की संभावना जताई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

व्हाइट हाउस में शनिवार को बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को ऐसा नया नेता चुनना चाहिए, जो रूस के साथ समझौता कर सके। उन्होंने कहा कि किसी कारण से जेलेंस्की ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वह 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने युद्ध शुरू होने के लिए अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन अपने 30 प्रतिशत क्षेत्र को खो चुका है और युद्ध में दोनों पक्षों के लाखों लोग मारे गए या प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़े ट्रंप के बयान का हिस्सा हैं।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब पर हालिया हमलों के बाद हूती लड़ाकों के खिलाफ सऊदी की कार्रवाई में शामिल हो सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उनके बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी भागीदारी तय नहीं है। दिए गए विवरण में सऊदी अरब पर हुए हालिया हमलों की जगह, नुकसान या हूती लड़ाकों की ओर से हमले की जिम्मेदारी को लेकर अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को जापोरिज्जिया क्षेत्र में रूसी हवाई बमों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और 18 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर दिन में मिसाइल हमला किया। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि इस हमले में चार लोग घायल हुए। यूक्रेन में पिछले चार दिनों के दौरान रूसी बमबारी में 60 से अधिक लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है।ट्रंप ने शुक्रवार को रूस से डीजल खरीदने के लिए समझौते की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद पाना बताया गया। यह कदम रूस के खिलाफ अमेरिका के वर्षों पुराने दबाव में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने डीजल निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील के बदले जापोरिज्जिया की रिहायशी इमारतों पर पांच ग्लाइड बम गिराए। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी तरह की नरमी को हमले जारी रखने की अनुमति समझता है। जेलेंस्की के मुताबिक, रूस को निर्यात से मिलने वाली अतिरिक्त कमाई हथियारों के पुर्जे खरीदने, ड्रोन बेहतर बनाने, मिसाइल उत्पादन और लड़ाकों की भर्ती में खर्च हो सकती है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और दूसरे सहयोगी देशों से रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता सीमित करने की अपील की।



रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमीनी मोर्चे पर गतिरोध बना हुआ है, जबकि लंबी दूरी के हवाई हमले जारी हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, जेलेंस्की का कहना है कि रूस पर आर्थिक दबाव कम करने से हमले और बढ़ सकते हैं। इस बीच, सऊदी अरब और हूती लड़ाकों से जुड़े मामले में अमेरिका की संभावित भूमिका पर भी नजर रहेगी। फिलहाल, न तो रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के किसी नए समझौते की जानकारी दी गई है और न ही हूतियों के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिकी भागीदारी पर अंतिम फैसला हुआ है।

