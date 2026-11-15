एलिस से लेकर जेनसन हुआंग तक: एनवीडिया चिप विवाद में मेगास्पीड की मुश्किलें बढ़ीं, किस चीज की शुरू की जांच?
सिंगापुर की क्लाउड-कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड ने ऐलिस हुआंग के कंपनी छोड़ने की तारीख सार्वजनिक करते हुए अपने कारोबार और सप्लाई चेन से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों की आंतरिक जांच शुरू की है। कंपनी ने आरोपों को खारिज करते हुए बाहरी कानूनी सलाहकारों की मदद से जांच कराने की बात कही है।
विस्तार
सिंगापुर स्थित क्लाउड-कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड ने अपने कारोबार, सप्लाई चेन और वैश्विक परिचालन से जुड़ी हालिया मीडिया रिपोर्टों की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि इन रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई पुष्टि योग्य सबूत सामने नहीं आया है। रविवार को जारी आधिकारिक बयान में मेगास्पीड ने कहा कि वह वैध और कानूनी तरीके से अपना कारोबार संचालित करती है। कंपनी ने मामले की गहन आंतरिक जांच कराने के लिए बाहरी कानूनी सलाहकारों को भी नियुक्त किया है।
अमेरिकी निर्यात नियमों के पालन का दावा
कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसका वैश्विक परिचालन और सप्लाई चेन कंट्रोल फ्रेमवर्क सभी लागू कानूनों और नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें अमेरिकी निर्यात नियंत्रण से जुड़े नियमों के साथ-साथ उन सभी देशों के स्थानीय कानून भी शामिल हैं, जहां मेगास्पीड अपना कारोबार करती है। कंपनी के मुताबिक, वह अपने परिचालन में नियामकीय अनुपालन और सप्लाई चेन की पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है। हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों की जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़ी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
30 अगस्त 2025 को कंपनी छोड़ चुकी हैं ऐलिस हुआंग
मेगास्पीड ने अपने बयान में ऐलिस हुआंग के कंपनी से संबंधों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। कंपनी ने कहा, 'ऐलिस हुआंग ने 30 अगस्त, 2025 को आधिकारिक तौर पर मेगास्पीड छोड़ दी थी और वर्तमान में कंपनी में उनकी कोई भूमिका नहीं है।' कंपनी ने हुआंग के व्यक्तिगत और निजी मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बयान के जरिए मेगास्पीड ने स्पष्ट किया है कि ऐलिस हुआंग अब उसके संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा नहीं हैं।
एनवीडिया चिप्स की चीन तक कथित आपूर्ति की जांच
यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद एडवांस्ड एनवीडिया चिप्स की चीन तक कथित आपूर्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जांच का एक प्रमुख पहलू यह है कि क्या प्रतिबंधित एनवीडिया चिप्स से लैस एडवांस्ड AI सर्वर दक्षिण-पूर्व एशिया के रास्ते चीन भेजे गए थे। आरोप है कि मेगास्पीड ने अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद चीनी कंपनियों को एडवांस्ड एनवीडिया चिप्स उपलब्ध कराने में मदद की। हालांकि, कंपनी इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। फिलहाल इन आरोपों की सत्यता को लेकर स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
ऐलिस हुआंग पर जासूसी के आरोपों से बढ़ा विवाद
मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को ऐलिस हुआंग के चीनी खुफिया एजेंसी से कथित संबंधों को लेकर संदेह था। हालांकि, सिंगापुर ने स्पष्ट किया था कि जासूसी के आरोपों को लेकर ऐलिस हुआंग के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। चीन ने भी इन आरोपों को खारिज किया है।
जेनसन हुआंग से कथित संबंधों की चर्चा
विवाद के दौरान कुछ रिपोर्टों में ऐलिस हुआंग का संबंध एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग से भी जोड़ा गया। रिपोर्टों में दोनों के कथित निजी संबंधों को लेकर चर्चा हुई। जेन्सेन हुआंग के वैवाहिक जीवन और कथित विवाहेतर संबंधों से जुड़ी खबरों ने भी इस मामले को सुर्खियों में ला दिया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि कथित संबंध एक ऐसे एनवीडिया अधिकारी से जुड़े थे, जो सीधे जेनसन हुआंग को रिपोर्ट करता था। हालांकि, इन दावों और ऐलिस हुआंग की पहचान के बीच संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की भूमिका पर भी दावे
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐलिस हुआंग और जेनसन हुआंग से जुड़े खुफिया आकलनों की जानकारी दिए जाने का दावा किया गया था। CNN की एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2026 में चीन यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप को इस मामले की जानकारी दी थी। यह घटनाक्रम जेन्सेन हुआंग के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से पहले का बताया गया। हालांकि, ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्हें उस समय इन आरोपों की जानकारी नहीं थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी CNN की रिपोर्ट में शामिल सूत्रों के दावों को खारिज किया।
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ट्रंप ने जेनसन हुआंग पर जताया भरोसा
9 नवंबर को ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी जेनसन हुआंग से बातचीत हुई थी। उनके मुताबिक, जेनसन हुआंग ने कहा था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐलिस हुआंग जासूस हो सकती हैं। ट्रंप ने कहा था, 'मुझे उन पर पूरा भरोसा है।' उन्होंने एनवीडिया प्रमुख को एक सम्माननीय व्यक्ति भी बताया था। इसके बाद 12 नवंबर को जेनसन हुआंग के CEO पद से इस्तीफा देने और ट्रंप की ओर से उनके जाने को दुखद बताए जाने संबंधी दावों की भी चर्चा हुई। हालांकि, इस्तीफे की खबर की आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे तथ्य के रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।