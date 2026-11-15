एलिस से लेकर जेनसन हुआंग तक: एनवीडिया चिप विवाद में मेगास्पीड की मुश्किलें बढ़ीं, किस चीज की शुरू की जांच?

सिंगापुर स्थित क्लाउड-कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड ने अपने कारोबार, सप्लाई चेन और वैश्विक परिचालन से जुड़ी हालिया मीडिया रिपोर्टों की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि इन रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई पुष्टि योग्य सबूत सामने नहीं आया है। रविवार को जारी आधिकारिक बयान में मेगास्पीड ने कहा कि वह वैध और कानूनी तरीके से अपना कारोबार संचालित करती है। कंपनी ने मामले की गहन आंतरिक जांच कराने के लिए बाहरी कानूनी सलाहकारों को भी नियुक्त किया है।

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