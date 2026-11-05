'टेक्सास बिकाऊ नहीं': मस्क के समर्थन के बावजूद पैक्सटन को मिली हार, टालारिको बोले- वे निजी सीनेटर चाहते थे

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टालारिको ने कहा, 'टेक्सास की जनता ने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर को बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है। टेक्सास बिकाऊ नहीं है। इस राज्य और इस देश की असली ताकत जनता के पास है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ताकत जनता के पास ही रहे।'नवनिर्वाचित सीनेटर ने कहा कि पैक्सटन को हराना, चुनावी फंडिंग के नियमों में सुधार करने और सरकार को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक मजबूत जनादेश है। इसका मकसद बड़े दानदाताओं (मेगा-डोनर्स) के उस अनुचित राजनीतिक प्रभाव को रोकना है, जिसका वे अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं।सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय खुलासों से पता चलता है कि इस बड़े उद्यमी ने चुनावी प्रक्रिया में भारी रकम लगाई थी। सितंबर में, उन्होंने रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवारों का समर्थन करने वाली मुख्य 'सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी' (सुपर PAC) को 158 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि दी। बाद में, उस संगठन 'सीनेट लीडरशिप फंड पीएसी ' ने यह पैसा 'टेक्सास पीएसी ' को भेज दिया, जो पैक्सटन के चुनाव अभियान का समर्थन करने वाला एक बाहरी राजनीतिक संगठन था।इसके अलावा, सीबीएस न्यूज ने बताया कि मस्क के निजी ट्रस्ट ने 'लोन स्टार लिबर्टी पीएसी' को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। यह एक स्वतंत्र खर्च समूह है, जिसे पैक्सटन की सीनेटर बनने की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि उनके चुनाव अभियान को रोकने के लिए इतना भारी निवेश क्यों किया गया, तो तालारिको ने कहा कि यह टेक दिग्गज एक ऐसा विधायी सहयोगी चाहता था जो उसके इशारों पर काम करे।डेमोक्रेट नेता ने दावा किया, 'वह अपना खुद का निजी सीनेटर चाहता था। वह एक ऐसा सीनेटर चाहता था जो उसकी बात माने, जो टेक्सास की जमीन उसके डेटा सेंटरों को बेच दे, जो टेक्सास का पानी उसे दे दे, और जो हमारे करदाताओं का पैसा उसे सौंप दे।'उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि उसे पता है कि राज्य सरकार में अरबपतियों के खिलाफ खड़े होने का मेरा पुराना रिकॉर्ड रहा है। मैंने भ्रष्टाचार से निपटने और सरकार को साफ-सुथरा बनाने का काम किया है, और हम अमेरिकी सीनेट में भी बिल्कुल यही करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि टेक्सास की जनता भी मुझसे यही उम्मीद करती है।'उच्च सदन (सीनेट) में चुनावी नतीजों पर बात करते हुए, तालारिको ने इसे प्रगतिशील शासन के लिए एक बड़ा समर्थन बताया। उन्होंने कहा, 'हमें टेक्सास के आकार जितनी बड़ी जीत मिली है, जिसका मतलब है कि हमें टेक्सास के आकार जितना बड़ा जनादेश मिला है।'चूंकि उनकी राजनीतिक पार्टी का विधायी सदन पर नियंत्रण हो गया है, इसलिए तालारिको ने समावेशी आर्थिक उपाय लागू करने, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा (यूनिवर्सल हेल्थकेयर) की व्यवस्था करने और सार्वजनिक शिक्षा में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।उन्होंने समझाया, 'ये कुछ बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हमें दोनों पार्टियों के साथ मिलकर हासिल करना है, ताकि हम अपने राज्य के लोगों के लिए काम कर सकें।' इसके अलावा, विजेता ने कहा कि चुनाव के नतीजे यह दिखाते हैं कि मतदाता अब उस बनावटी ध्रुवीकरण से तंग आ चुके हैं, जिसे शक्तिशाली टेक कंपनियों के अधिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाते हैं।तालारिको ने कहा, 'वे लगातार हमें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। वे हमें पार्टी, नस्ल, लिंग, धर्म और संस्कृति के आधार पर बांट देते हैं, ताकि हमारा ध्यान इस बात पर न जाए कि वे हमारी जेबें काट रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, और हम सभी पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, जबकि वे खुद अपना टैक्स कम कर रहे हैं।'