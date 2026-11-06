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ट्रंप की पुतिन के दूत से मुलाकात: रूस-यूक्रेन युद्ध पर बोले- जल्द होगा बड़ा समझौता; अगले हफ्ते अहम बातचीत

Fri, 06 Nov 2026 07:46 AM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: शिवम गर्ग Updated Fri, 06 Nov 2026 07:46 AM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जल्द एक बड़े समझौते की उम्मीद जताई। वहीं, 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है।

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Donald Trump Meets Putin's Envoy Ahead of Russia-Ukraine Peace Talks, Predicts a Big Agreement
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर जल्द ही एक बड़ा समझौता हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित समझौता केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पूरे यूरोप से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं।

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ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मुलाकात रूसी प्रतिनिधि से हुई है, लेकिन इस दौरान किसी यूक्रेनी प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात नहीं हुई।

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ट्रंप बोले- बड़ा समझौता होने वाला है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक बड़ा समझौता होने वाला है। उनके मुताबिक, इस समझौते में यूक्रेन के अलावा अन्य मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं और इसका दायरा पूरे यूरोप तक पहुंच सकता है।
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गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत में रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा किया था। लेकिन युद्ध के पांचवें वर्ष में प्रवेश करने के बावजूद अब तक कोई स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका है।

मेलानिया ट्रंप ने भी की रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों की मेजबानी
व्हाइट हाउस में गुरुवार को एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों की मेजबानी की। यह कार्यक्रम यूक्रेन में लागू हुए एक अल्पकालिक स्थानीय युद्धविराम के मौके पर आयोजित किया गया था। रूसी प्रतिनिधिमंडल में किरिल दिमित्रीव भी शामिल थे। इस घटनाक्रम को दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ब्रुसेल्स में अमेरिका, यूक्रेन और NATO के बीच बातचीत
रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए ट्रंप प्रशासन ने हाल के सप्ताहों में कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। इस प्रक्रिया में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। गुरुवार को ब्रुसेल्स में अमेरिका, यूक्रेन, NATO और यूरोपीय सहयोगियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई।

जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सुरक्षा गारंटी और यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक और विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य सभी पक्षों की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यावहारिक और आपसी सहमति वाले समाधान तैयार करना है, जिनसे भविष्य में संघर्ष की आशंका कम हो सके।

अबू धाबी में 10-11 नवंबर को होगी त्रिपक्षीय वार्ता
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अब अगला बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम अबू धाबी में देखने को मिल सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत में रूस की ओर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की मुख्य वार्ताकार होंगे।


वहीं, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने 2 नवंबर को कहा था कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा कराएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं और भविष्य में संघर्ष दोबारा शुरू होने से रोकने के तरीकों पर सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है।

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