बच्चों की हर जिद पर न कहें 'हां': आपकी 'ना' उन्हें बनाएगी भावनात्मक रूप से मजबूत, शोध में हुआ खुलासा

अगर आप बच्चे की हर मांग पर 'हां' कर देते हैं, तो यह उसके मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है। विकासात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के शोध बताते हैं कि बच्चों को 'ना' कहना उन्हें भावनाओं पर नियंत्रण रखना और निराशा से निपटना सिखाता है। इससे वे उचित सीमाओं को समझते हैं और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित करते हैं। बचपन के शुरुआती वर्षों में सीखे गए भावनात्मक नियंत्रण के कौशल का असर जीवनभर रहता है। ये कौशल बच्चों को चुनौतियों से निपटने, बेहतर रिश्ते बनाने और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। एजेंसी

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