बाइक हादसे में दिमाग को लगी चोट: अचानक जाग उठी संगीत की अनोखी प्रतिभा; ठीक होते ही गायब हो गई परफेक्ट पिच

अपनी पत्नी जोआना फ्रायटैग के साथ रहने वाले पेशेवर संगीतकार एडवर्ड फ्रायटैग बाइक दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचे तो उनका व्यवहार असामान्य था। वह बिना वजह गाली-गलौज कर रहे थे, टीवी की आवाज कम करने की जिद कर रहे थे और कपड़े पहनने से मना कर रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार, उनका यह व्यवहार मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में लगी चोट का परिणाम था। मस्तिष्क का यह हिस्सा इंसान में संयम और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना 19वीं सदी के रेलवे कर्मचारी फिनीस गेज से जुड़ी है, जिनके सिर में लोहे की छड़ घुस गई थी और उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया था। लेकिन एडवर्ड के मामले में एक ऐसी अनोखी घटना घटी, जिसने चिकित्सा विज्ञान का ध्यान खींचा। इसे मस्तिष्क की चोट के बाद संगीत संबंधी असाधारण क्षमता विकसित होने का पहला प्रलेखित मामला बताया गया है।

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