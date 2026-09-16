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Hindi News ›   World ›   Sudan Gold Mine Collapse: More Than 60 Person Killed After Gold Mine Collapses

सूडान में बड़ा हादसा: सोने की खदान ढहने से अब तक 67 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोगों की तलाश जारी

Wed, 16 Sep 2026 04:10 PM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 16 Sep 2026 04:10 PM IST
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Sudan Gold Mine Collapse: More Than 60 Person Killed After Gold Mine Collapses
हादसा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

सूडान के एक दूरदराज इलाके में सोने की खदान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे में कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय चिकित्साकर्मियों और हादसे से बचे लोगों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। 

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वेस्ट कोर्डोफान में हुआ हादसा
यह हादसा सूडान के वेस्ट कोर्डोफान प्रांत के नुहुद इलाके में अल-जारा नाम की जगह पर हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार देर रात खदान ढह गई। खदान की कई सुरंगों में अभी भी लोग फंसे होने की आशंका है, जिसके कारण बचावकर्मी मलबे में जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों ने आशंका जताई है कि हादसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बचाव अभियान जारी रहने के बीच मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।

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