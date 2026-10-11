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'वोदका साम्राज्य हड़पना चाहते हैं पुतिन': सोवियत संघ की पहचान रहे स्टोली के मालिक का आरोप; क्या गुहार लगाई?

Sun, 11 Oct 2026 07:31 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, रीगा (लातविया)/लंदन।
एजेंसी, रीगा (लातविया)/लंदन। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 11 Oct 2026 07:31 AM IST
सार

स्टोली वोदका ब्रांड के ब्रिटिश-रूसी अरबपति मालिक यूरी शेफलर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अपना अरबों डॉलर का कारोबारी साम्राज्य हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शेफलर ने लातविया की खुफिया एजेंसी को 22 पन्नों का गोपनीय दस्तावेज सौंपकर जांच की मांग की है। आखिर दो दशक पुरानी कारोबारी लड़ाई अब फिर क्यों चर्चा में है? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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stoli vodka billionaire yuri shefler accuses putin of seizing business empire
यूरी शेफलर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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जिस 'स्टोलिचनेया' वोदका को कभी सोवियत संघ की वैश्विक पहचान माना जाता था, आज उसी के वारिस को अपनी जान और जायदाद बचाने के लिए यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं।
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दुनिया के सबसे मशहूर और चर्चित वोदका ब्रांड्स में शुमार 'स्टोली' के ब्रिटिश-रूसी अरबपति मालिक यूरी शेफलर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और लातविया के पूर्व प्रधानमंत्री एंडरिस शेकेले मॉस्को पर उनका अरबों डॉलर का ड्रिंक्स साम्राज्य छीनने की साजिश रचने का खुला आरोप लगाया है। 59 वर्षीय शेफलर ने दावा किया है कि उनके कारोबारी समूह 'एसपीआई ग्रुप' पर जबरन अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। 
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ये भी पढ़ें: काला सागर में जहाज से बचाए गए तीन भारतीय लौटे: दूतावास ने रोमानिया का जताया आभार; क्या हुआ था?
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यह पूरा ड्रामा क्रेमलिन का दो दशक पुराना बदला है, क्योंकि उन्होंने 2000 के दशक में अपनी कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने की पुतिन की कोशिशों का विरोध किया था और 2022 में यूक्रेन युद्ध की सार्वजनिक निंदा की थी। शेफलर ने लातविया की खुफिया सेवा वीडीडी को 22 पन्नों का एक गोपनीय डोजियर सौंपा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की मॉस्को से सांठगांठ और धमकियों की जांच की मांग की गई है। 
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