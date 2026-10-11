'वोदका साम्राज्य हड़पना चाहते हैं पुतिन': सोवियत संघ की पहचान रहे स्टोली के मालिक का आरोप; क्या गुहार लगाई?

विज्ञापन

जिस 'स्टोलिचनेया' वोदका को कभी सोवियत संघ की वैश्विक पहचान माना जाता था, आज उसी के वारिस को अपनी जान और जायदाद बचाने के लिए यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं।