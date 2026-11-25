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भारी बारिश के कारण पास की सिसेउरेउह नदी का पानी खदान के शाफ्ट में भर गया था। यह शाफ्ट लगभग 100 मीटर गहरा है और जकार्ता के दक्षिण में एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम जावा पुलिस प्रवक्ता हेंद्रा रोचमावन ने बताया कि बाढ़ का पानी भरने से पहले 11 खनिक एक हिस्से से भागने में सफल रहे थे। खनिक अवैध रूप से काम कर रहे थे, इसलिए अधिकारियों को तुरंत सूचित नहीं किया गया।बोगोर आपदा शमन एजेंसी के मुहम्मद आदम हमदानी ने कहा कि किसी ने भी घटना की सूचना नहीं दी क्योंकि यह गतिविधि अवैध थी। पुलिस को फंसे हुए खनिकों की रिपोर्ट बाढ़ आने के करीब 16 घंटे बाद मिली। बुधवार आधी रात के बाद जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी को औपचारिक रिपोर्ट मिलने पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ।बचाव दल पानी निकालने के लिए सबमर्सिबल वॉटर पंपों का उपयोग कर रहा है। जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी की प्रमुख देसियाना कार्तिका बाहरी ने बताया कि पानी का स्तर अभी कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पानी निकालने में लंबा समय लगने की उम्मीद है। उच्च जल स्तर, संकीर्ण पहुंच, फिसलन भरा इलाका और सीमित रोशनी बचाव प्रयासों को जटिल बना रहे हैं। इस अभियान में 325 बचावकर्मी शामिल हैं, जिनमें आपातकालीन कार्यकर्ता, पुलिस, सेना और स्वयंसेवक हैं।सभी छह शव 30 से 40 मीटर की गहराई पर मिले हैं। बाढ़ प्रभावित शाफ्ट पीटी एंटम की पोंगकोर गोल्ड माइनिंग यूनिट के पास था। हालांकि, कंपनी ने कहा कि यह घटना एक अनधिकृत खदान में हुई और इसका उनके संचालन से कोई संबंध नहीं है। पीटी एंटम ने अवैध खनन स्थलों तक पहुंच को बार-बार बंद किया है और गश्त, ड्रोन तथा निगरानी कैमरों का उपयोग करती है। कंपनी के प्रवक्ता विस्नु दनांडी हरयांतो ने कहा कि मानवीय आधार पर पीटी एंटम खोज और निकासी प्रयासों का समर्थन कर रही है।