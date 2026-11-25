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प्रतिनिधिमंडल ने अब्दुल मलिक बलूच से सैन्य कार्रवाई से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की।

स्थानीय लोगों ने घरों, दुकानों, पशुओं और अन्य संपत्तियों के नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि लोगों को महज 24 घंटे में अपने पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिससे परिवारों में डर और असुरक्षा का माहौल है।

स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल पार्टी के नेता अब्दुल मलिक बलूच से मुलाकात कर यह जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में करदेगाप तहसील के बुजुर्ग और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल थे। उनका आरोप है कि लोगों को 24 घंटे के भीतर अपने घर खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, गुरगीना के किल्ली पसुंद खान बाजार को जला दिया गया। इससे करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। आगजनी में दुकानों, पशुओं, दर्जनों घरों और गहनों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा किल्ली गुफ्तारी और किल्ली खुरासानी की सभी दुकानें भी जला दी गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सैन्य कार्रवाई के दौरान कृषि योजनाओं के लिए बिजली उपलब्ध कराने वाले सौर ऊर्जा सिस्टम भी नष्ट कर दिए गए। इससे खेती से जुड़े कामकाज पर भी असर पड़ा है। प्रभावित परिवारों ने अपनी संपत्ति और आजीविका गंवाने की शिकायत की है।नेशनल पार्टी के नेता अब्दुल मलिक बलूच ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित गोलाबारी, आगजनी और लोगों को डराने-धमकाने की घटनाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा करना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों को उनके पुश्तैनी घरों से हटाने को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि नेशनल पार्टी जबरन विस्थापन का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक गंभीर मुश्किलों, डर और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। किसी भी कार्रवाई में लोगों की जान और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।