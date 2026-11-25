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दारजी ने बैठक में कहा, 'न तो उन्नत तकनीक और न ही निजी कंपनियों की भागीदारी अमेरिका या इजरायली सरकार को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के खुले उल्लंघन की जवाबदेही से बचा सकती है।'उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा स्थिति समेत आधुनिक संघर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है। स्वचालित युद्ध प्रणाली के व्यापक प्रभावों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस तकनीक के सैन्य इस्तेमाल को अनियंत्रित रूप से बढ़ने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी जरूरी है। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एआई के सैन्य इस्तेमाल से जुड़े नियम और निगरानी व्यवस्था बनाने की वकालत की।संयुक्त राष्ट्र में ईरान की यह कूटनीतिक पहल ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए जनवरी तक का वित्तपोषण सुरक्षित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस में नियंत्रण हासिल कर अभियान पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, तो उनकी नजर में अमेरिका की 'पूरी जीत' हार में बदल सकती है।ट्रंप ने कहा, 'मैं ऐसा समझौता करूंगा जो स्थायी होगा। मैं किसी को उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देने दूंगा।'ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हालिया हमलों को ट्रंप ने वहां की सत्ता व्यवस्था के लिए बड़ा झटका बताया। हालांकि, उन्होंने ईरान के नए नेतृत्व को पहले के मुकाबले 'अधिक तर्कसंगत' करार दिया, लेकिन बातचीत की मेज पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने अतीत में कई बार समझौतों का उल्लंघन किया है।ट्रंप ने शुक्रवार को चीन यात्रा के बाद भी ईरान को लेकर इसी तरह की टिप्पणी की थी। उन्होंने तेहरान पर दशकों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें भी इस बात पर निर्भर करती हैं कि अमेरिका ईरान के साथ विवाद का समाधान किस तरह करता है।ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पिछले 51 वर्षों से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा टकराव के कारण हुए खर्च के लिए ईरान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए।इस बीच, पश्चिम एशिया में संकट लगातार गहराता जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन से तेहरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई करने पर विचार करने का आग्रह किया है।जमीनी स्तर पर भी सैन्य तनाव तेजी से बढ़ा है। इस बीच ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर दो अमेरिकी मानवरहित हवाई वाहनों को मार गिराया है।