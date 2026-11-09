दक्षिण अफ्रीका: नौकरी का झांसा देकर यूक्रेन जंग में धकेलने की थी तैयारी, रूस जा रहे नौ विदेशी नागरिक गिरफ्तार

दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए रूस जाने की कोशिश कर रहे 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इन लोगों पर विदेशी संघर्ष में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका से रूस जाने का संदेह है। पुलिस अधिकारी कर्नल कैटलेगो मोगले के अनुसार, रविवार देर रात जोहान्सबर्ग के ब्रुमा इलाके में स्थित एक होटल और ओ.आर. टैम्बो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनकी उम्र 20 से 26 वर्ष के बीच है। पुलिस के मुताबिक, सभी संदिग्ध रूस जाने वाली उड़ानों में सवार होने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। यह कार्रवाई इंटरपोल और स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इन लोगों की राष्ट्रीयता और युद्ध में वे रूस या यूक्रेन में से किस पक्ष की ओर से लड़ना चाहते थे, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

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