गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, पांच लोगों को लगी गोली; एक शख्स की मौत

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अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन, डीसी के एक पॉश इलाके में गुरुवार सुबह गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें पांच लोगों को गोली लगी। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस कई स्थानों पर कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। यह इलाका व्हाइट हाउस से अधिक दूर नहीं है। गोलीबारी की यह घटना व्हाइट हाउस से करीब 1 मील उत्तर में स्थित लोगन सर्कल में हुई।