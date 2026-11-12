गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, पांच लोगों को लगी गोली; एक शख्स की मौत
पीटीआई, वॉशिंगटन Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 12 Nov 2026 07:43 PM IST
सार
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई है। इसमें पांच लोगों को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को व्हाहट हाउस से करीब 1.6 किमी दूर लोगान सर्कल इलाके में कई जगहों पर फायरिंग की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस अधिकारी नाथन क्लार्क ने बताया कि फिलहाल घटना से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। गोलीबारी की सटीक जगह का भी पता नहीं चल पाया है।
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विस्तार
अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन, डीसी के एक पॉश इलाके में गुरुवार सुबह गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें पांच लोगों को गोली लगी। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस कई स्थानों पर कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। यह इलाका व्हाइट हाउस से अधिक दूर नहीं है। गोलीबारी की यह घटना व्हाइट हाउस से करीब 1 मील उत्तर में स्थित लोगन सर्कल में हुई।
पांच लोगों को लगी गोली, जिम में एक की मौत
पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटना के दौरान एक जिम में मौजूद व्यक्ति को गर्दन में गोली लगी। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी जेम्स स्पेलमैन ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे जिम में लगभग 50 लोग मौजूद थे। तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और उसके आसपास खून फैल गया। जिम के एक सदस्य ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, जिम के अंदर करीब दो और बाहर पांच से छह गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। पुलिस ने आसपास की सड़कों को बंद कर दिया और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी। इलाके के स्कूलों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया।
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15वीं स्ट्रीट के आसपास जाने से बचने की अपील
मामले में पुलिस अधिकारी नाथन क्लार्क ने बताया कि गोलीबारी के सटीक स्थान सहित अन्य कोई विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने नागरिकों से 15वीं स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक के इलाके से बचने का आग्रह किया है। इस ब्लॉक में वीआईडीए फिटनेस सेंटर, सेंट ल्यूक एपिस्कोपल चर्च और कई आवासीय इमारतें शामिल हैं। यह इलाका होल फूड्स सुपरमार्केट के ठीक पास है। घटना के बाद ब्लॉक के अधिकांश हिस्से को सील कर दिया गया था। घटनास्थल पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई थी। इलाके के आसपास की सड़कों को भी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था।
जांच और सुरक्षा व्यवस्था
संघीय ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स (एटीएफ) ने भी अपने एजेंटों को घटनास्थल पर मदद के लिए भेजा है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। घायलों की स्थिति और उनकी पहचान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने और सहयोग करने की अपील की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में कड़ी घेराबंदी कर दी है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो।
पुलिस का कहना है कि गोलीबारी का संदिग्ध पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में छिपा हुआ था। उसे पकड़ने के लिए स्वात टीम को तैनात किया गया। जांच में स्थानीय पुलिस की मदद के लिए संघीय एजेंसी एफबीआई और एटीएफ के अधिकारी भी पहुंचे। बता दें कि, लोगन सर्कल इलाके में पहले भी हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। अगस्त 2025 में यहां कारजैकिंग की कोशिश के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के एक पूर्व सदस्य पर हमला किया गया था। इसके बाद ट्रंप ने शहर में अपराध कम करने के लिए नेशनल गार्ड के सैकड़ों जवान तैनात किए थे। यह तैनाती अब भी जारी है।
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पहले की घटनाएं और संघीय हस्तक्षेप
अगस्त 2025 की शुरुआत में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग के एक पूर्व सदस्य पर लोगन सर्कल इलाके में हमला हुआ था। किशोरों के एक समूह ने रविवार सुबह उन्हें और एक महिला को कारजैकिंग का प्रयास करते हुए हमला किया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद, ट्रंप ने स्थानीय प्रशासन को दरकिनार करते हुए शहर पर सीधा संघीय नियंत्रण लागू कर दिया था। उन्होंने अपराध कम करने के उद्देश्य से सैकड़ों नेशनल गार्ड सदस्यों को भेजा था। नेशनल गार्ड की यह तैनाती आज भी जारी है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रही है।
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पांच लोगों को लगी गोली, जिम में एक की मौत
पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटना के दौरान एक जिम में मौजूद व्यक्ति को गर्दन में गोली लगी। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी जेम्स स्पेलमैन ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे जिम में लगभग 50 लोग मौजूद थे। तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और उसके आसपास खून फैल गया। जिम के एक सदस्य ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, जिम के अंदर करीब दो और बाहर पांच से छह गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। पुलिस ने आसपास की सड़कों को बंद कर दिया और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी। इलाके के स्कूलों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया।
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15वीं स्ट्रीट के आसपास जाने से बचने की अपील
मामले में पुलिस अधिकारी नाथन क्लार्क ने बताया कि गोलीबारी के सटीक स्थान सहित अन्य कोई विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने नागरिकों से 15वीं स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक के इलाके से बचने का आग्रह किया है। इस ब्लॉक में वीआईडीए फिटनेस सेंटर, सेंट ल्यूक एपिस्कोपल चर्च और कई आवासीय इमारतें शामिल हैं। यह इलाका होल फूड्स सुपरमार्केट के ठीक पास है। घटना के बाद ब्लॉक के अधिकांश हिस्से को सील कर दिया गया था। घटनास्थल पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई थी। इलाके के आसपास की सड़कों को भी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था।
CRITICAL ALERT: MPD is on the scene of an ACTIVE SHOOTING in the area of 15th and P Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on scene. AVOID THE AREA.— DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026
जांच और सुरक्षा व्यवस्था
संघीय ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स (एटीएफ) ने भी अपने एजेंटों को घटनास्थल पर मदद के लिए भेजा है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। घायलों की स्थिति और उनकी पहचान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने और सहयोग करने की अपील की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में कड़ी घेराबंदी कर दी है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो।
पुलिस का कहना है कि गोलीबारी का संदिग्ध पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में छिपा हुआ था। उसे पकड़ने के लिए स्वात टीम को तैनात किया गया। जांच में स्थानीय पुलिस की मदद के लिए संघीय एजेंसी एफबीआई और एटीएफ के अधिकारी भी पहुंचे। बता दें कि, लोगन सर्कल इलाके में पहले भी हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। अगस्त 2025 में यहां कारजैकिंग की कोशिश के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के एक पूर्व सदस्य पर हमला किया गया था। इसके बाद ट्रंप ने शहर में अपराध कम करने के लिए नेशनल गार्ड के सैकड़ों जवान तैनात किए थे। यह तैनाती अब भी जारी है।
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पहले की घटनाएं और संघीय हस्तक्षेप
अगस्त 2025 की शुरुआत में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग के एक पूर्व सदस्य पर लोगन सर्कल इलाके में हमला हुआ था। किशोरों के एक समूह ने रविवार सुबह उन्हें और एक महिला को कारजैकिंग का प्रयास करते हुए हमला किया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद, ट्रंप ने स्थानीय प्रशासन को दरकिनार करते हुए शहर पर सीधा संघीय नियंत्रण लागू कर दिया था। उन्होंने अपराध कम करने के उद्देश्य से सैकड़ों नेशनल गार्ड सदस्यों को भेजा था। नेशनल गार्ड की यह तैनाती आज भी जारी है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रही है।