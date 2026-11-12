नेपाल में भीषण हादसा: बागमती प्रांत में पहाड़ी से नीचे गिरी बस, 11 लोगों की मौत; छह घायलों का इलाज जारी

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नेपाल के बागमती प्रांत में गुरुवार को एक माइक्रोबस के पहाड़ी सड़क से नीचे गिर जाने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। यह दुर्घटना मकावनपुर जिले में सुबह करीब 5:45 बजे हुई। मकावनपुर जिला पुलिस कार्यालय के एक सूचना अधिकारी के अनुसार, काठमांडू से सर्लाही जा रही माइक्रोबस में लगभग 17 लोग सवार थे।