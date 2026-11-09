एनवीडिया के सीईओ की हुई जासूसी?: जेन्सेन हुआंग से कथित रिश्ते पर अमेरिका में हलचल, आरोपों पर चीन ने भी दी सफाई

चीन ने सोमवार को एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग को चीनी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। चीन ने इन खबरों को बेबुनियाद अटकलें और देश को बदनाम करने की कोशिश बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया था कि जेन्सेन हुआंग के करीबी संपर्क में रही चीनी महिला कारोबारी एलिस हुआंग कथित तौर पर बीजिंग के लिए खुफिया जानकारी जुटा रही थीं। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर गुओ के बयान का वीडियो साझा करते हुए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि तथाकथित चीनी जासूस से जुड़ी खबरें चीन के खिलाफ बदनाम करने का अभियान हैं।

एनवीडिया के निदेशक मंडल ने शुरू की स्वतंत्र जांच

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब एनवीडिया के निदेशक मंडल ने मामले की स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को जारी बयान में कहा कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति बाहरी स्वतंत्र सलाहकारों की मदद से जांच की निगरानी करेगी। कंपनी के अनुसार, निदेशक मंडल अमेरिकी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। हालांकि, फिलहाल उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया के गोपनीय व्यावसायिक रहस्यों से कोई समझौता हुआ है। इसके बावजूद सभी उपलब्ध जानकारियों की समीक्षा की जाएगी। जेन्सेन हुआंग ने भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने उन पर और उनकी नेतृत्व टीम पर भरोसा जताया है। एनवीडिया के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस घटनाक्रम से कंपनी के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हुआंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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मार्को रुबियो ने अधिकारियों को दी थी चेतावनी

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस साल वसंत ऋतु में एक गोपनीय ज्ञापन तैयार करवाया था। इसे ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच साझा किया गया था। इसमें जेन्सेन हुआंग और एलिस हुआंग के कथित करीबी संबंधों तथा संभावित जासूसी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि एलिस हुआंग को चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' ने अपने लिए काम करने के लिए भर्ती किया था। बताया गया कि यह ज्ञापन एलिस हुआंग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से मिली खुफिया जानकारियों पर आधारित था। वह चीनी नागरिक हैं और सिंगापुर स्थित कंपनी 'मेगास्पीड' में वरिष्ठ कार्यकारी के पद पर काम करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों को इस कंपनी की गतिविधियों पर भी संदेह था।

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दो अरब डॉलर के एनवीडिया उत्पादों की खरीद पर संदेह

अमेरिकी अधिकारियों को आशंका थी कि मेगास्पीड का इस्तेमाल प्रतिबंधित एनवीडिया अर्धचालकों को चीन पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से उन्नत एनवीडिया प्रोसेसर के चीन को निर्यात पर प्रतिबंध हैं। उद्योग के रिकॉर्ड के अनुसार, मेगास्पीड ने लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर के एनवीडिया उत्पाद खरीदे थे, जबकि स्थानीय स्तर पर कंपनी की मौजूदगी सीमित थी और वह मुख्य रूप से एक छोटे कार्यालय से काम कर रही थी। यह कंपनी पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में आंकड़ा केंद्र बनाती है और चीन की प्रमुख इंटरनेट कंपनी अलीबाबा को कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर देती है। जांच से जुड़े दावों के अनुसार, एलिस हुआंग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्धचालक उद्योग के कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क बनाए थे। वर्ष 2024 में उन्हें ताइपे में जेन्सेन हुआंग और उद्योग के अन्य अधिकारियों के साथ देखा गया था। इसी दौरान उनकी कंपनी ने बड़ी मात्रा में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी।

निजी रिश्तों पर भी उठे सवाल, सीईओ ने मांगी माफी

एनवीडिया ने पहले एलिस हुआंग सहित विभिन्न ग्राहकों के साथ जेन्सेन हुआंग की बातचीत को सामान्य व्यावसायिक गतिविधि बताया था। कंपनी का कहना था कि मेगास्पीड जैसे ग्राहकों को कोई गोपनीय व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। वहीं, कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ज्ञापन में जेन्सेन हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार करते हुए परिवार से माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि उनके व्यवहार से पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा है और इसके लिए कोई बहाना नहीं है। उन्होंने एनवीडिया के सहयोगियों, निदेशक मंडल के सदस्यों, साझेदारों और शेयरधारकों से भी माफी मांगी तथा भरोसा दोबारा जीतने का वादा किया। 'एक्सिओस' की रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन पार्टी के तीन सदन समितियों के अध्यक्षों ने भी हुआंग से चीनी महिला कारोबारी के साथ कथित संबंधों पर बंद कमरे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं।