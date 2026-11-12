न्यूयॉर्क हादसा: 'दर्द बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं', तीन मंजिला इमारत गिरने पर क्या बोले मेयर ममदानी?

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तीन मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बुधवार को ब्रुकलिन इलाके में हुई इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों में तीन दमकलकर्मी भी शामिल हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए बचाव अभियान चलाया गया। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि आठ लोगों की मौत के बाद उनके पास इस दुख को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं।

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