पाकिस्तान: पुलिस ऑपरेशन में आतंकी कमांडर सैफुल्लाह ढेर, बम धमाकों और पुलिस चौकियों पर हमलों में था वांछित

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस ने एक अभियान के दौरान आतंकी कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया है। वह कई आतंकवादी घटनाओं में वांछित था। उस पर बम धमाके करने और पुलिस चौकियों पर हमले करने के मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस और आतंकी के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें सैफुल्लाह मारा गया। वह हाल ही में अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खैबर जिले में आया था।

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जिला पुलिस अधिकारी वकार अहमद ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को खैबर जिले की बारा तहसील के शेखान पुल इलाके में यह अभियान चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वांछित आतंकी वहां मौजूद है। इसके बाद पुलिस की टीम ने इलाके में कार्रवाई की। इसी दौरान पुलिस और सैफुल्लाह के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ में सैफुल्लाह की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, वह बारा से पेशावर की ओर जा रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया।पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सैफुल्लाह के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे। इनमें बम धमाके और पुलिस चौकियों पर हमले शामिल थे। ये घटनाएं खैबर जिले के अली मस्जिद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थीं। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक विभाग यानी सीटीडी को भी इन मामलों में उसकी तलाश थी। पुलिस और सीटीडी उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया, लेकिन गोलीबारी में उसकी मौत हो गई।जिला पुलिस अधिकारी वकार अहमद ने बताया कि सैफुल्लाह हाल ही में अफगानिस्तान से खैबर जिले में आया था। वह बारा से पेशावर की ओर जा रहा था। हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि वह अफगानिस्तान में कितने समय से रह रहा था और पाकिस्तान लौटने के बाद कहां ठहरा था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने पहले भी आरोप लगाए हैं कि आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल सीमा पार आने-जाने और छिपने के ठिकाने बनाने के लिए करते हैं। इस मामले में भी पुलिस सैफुल्लाह की गतिविधियों और उसके नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ वर्षों में आतंकी हमलों में फिर तेजी देखी गई है। खासकर अफगानिस्तान की सीमा से लगे जिलों में पुलिसकर्मियों, सुरक्षा बलों, सरकारी सुरक्षा ठिकानों और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। खैबर, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, बाजौर, मोहम्मंद, बन्नू, टैंक और डेरा इस्माइल खान सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के सामने लगातार हमलों को रोकने की चुनौती बनी हुई है।पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) प्रमुख है। इस संगठन और अन्य आतंकी समूहों पर उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में हमले तेज करने के आरोप हैं। ये समूह घात लगाकर हमले करते हैं, सड़कों पर विस्फोटक उपकरण लगाते हैं, पुलिस चौकियों पर हमला करते हैं और चुनिंदा लोगों की हत्या करते हैं। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा बल पूरे प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य आतंकी नेटवर्क को खत्म करना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना है।