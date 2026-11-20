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लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स के वकील स्टीवन पॉवेल्स केसी ने 19 नवंबर को बांग्लादेश के राजनयिक मिशन को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने नौ नवंबर को दाखिल किए गए शुरुआती आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया, जिनमें बताया गया था कि उच्चायोग ने आवेदन मिलने की पुष्टि की थी, लेकिन उनके कानूनी प्रतिनिधित्व का सत्यापन मांगा था।पॉवेल्स ने अपने पत्र में कहा, 'मैं इस पत्र के साथ उनकी ओर से काम करने के लिए हस्ताक्षरित प्राधिकरण संलग्न कर रहा हूं।' उन्होंने जल्द से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद भी जताई।नौ नवंबर की तारीख वाले संलग्न प्राधिकरण पत्र पर शेख हसीना के हस्ताक्षर हैं। इसमें उन्होंने स्टीवन पॉवेल्स को अपनी ओर से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का औपचारिक अधिकार दिया है। दस्तावेज में शेख हसीना को बांग्लादेशी नागरिक बताया गया है, जो फिलहाल भारत में रह रही हैं। इसमें उनका जन्मस्थान तुंगीपाड़ा और जन्मतिथि 28 सितंबर, 1947 दर्ज है।यह नया पत्र ढाका के अधिकारियों की ओर से पहले आवेदन को खारिज किए जाने के बाद आया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी करने की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि देश किसी 'आतंकवादी' या 'भगोड़े अपराधी' को पासपोर्ट जारी नहीं करता।इसके बजाय कबीर ने भारत के साथ लागू द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को बांग्लादेश सौंपने की मांग की थी। ढाका का कहना है कि उनकी वापसी सामान्य यात्रा प्रक्रिया के बजाय औपचारिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए होनी चाहिए।बता दें कि शेख हसीना ने 15 साल से अधिक समय तक बांग्लादेश की सत्ता संभाली। पांच अगस्त 2024 को व्यापक जन प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी और वह भारत आ गई थीं। इसके बाद नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया और उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई।हालांकि, हसीना ने इस फैसले को अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। इससे पहले आई रिपोर्टों में बताया गया था कि ढाका की पिछली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का मौजूदा पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था। पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व प्रधानमंत्री ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का अपना इरादा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि वह वापसी के दौरान आने वाले किसी भी जोखिम का सामना करने के लिए तैयार हैं।