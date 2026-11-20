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संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इमरान को उचित इलाज मिलना चाहिए और पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव कम करने के लिए सरकार तथा विपक्ष को विश्वास बहाली के कदम उठाने चाहिए। तुर्क ने यह बात सीएनएन को दिए साक्षात्कार में कही। इमरान के बेटे कासिम खान ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व पर हत्या, अपहरण और यातना के आरोप लगाए। वहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इमरान को दिसंबर 2025 से परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। उन्हें कथित तौर पर लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा गया है। संगठन ने उनके बढ़ते रक्तचाप और स्वतंत्र डॉक्टरों से इलाज नहीं मिलने पर भी चिंता जताई। इमरान ने 16 नवंबर को जेल से शीर्ष न्यायाधीशों को पत्र लिखकर तत्काल इलाज की मांग की थी।