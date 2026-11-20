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विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव तथा लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा और जल संसाधन, तथा भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग ने प्रगति की है। इसके साथ ही, स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और नवाचार, तथा खेल जैसे नए क्षेत्रों में भी आपसी जुड़ाव बढ़ रहा है।यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाती है। यह इस बात को दर्शाती है कि भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। यह यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी लाभ वाले सहयोग को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करेगी।इससे पहले 10 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "हमने नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया है। भारत और नेपाल के बीच जो व्यापक और खास साझेदारी है, उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े हर विषय पर बात की जाएगी।"इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, इस बैठक में भारत-नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।