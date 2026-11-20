दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के लैंडेस क्षेत्र के तट पर माल्टा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज फंस गया। इसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाकर हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज पर मौजूद 19 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, जहाज को संभालने में मदद के लिए तीन क्रू सदस्य अब भी उस पर मौजूद हैं।

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स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के बीच 'मीरो जी' नाम का यह जहाज लैंडेस तट के पास फंस गया। जहाज को सुरक्षित रखने और उसे निकालने की तैयारी में मदद के लिए तीन सदस्य उस पर ही रुक गए। प्रशासन अब जहाज को टो करके वहां से निकालने की योजना पर काम कर रहा है।अधिकारियों ने जहाज के मालिक को औपचारिक नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे मौजूदा और भविष्य में पैदा होने वाले किसी भी खतरे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही, जहाज से तेल या अन्य पदार्थों के रिसाव की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम से कम रखने के उपायों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक, 'मीरो जी' को फ्रांस के रूएन बंदरगाह पर लीबिया के लिए 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं लोड करना था। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता जहाज को सुरक्षित तरीके से तट से निकालना और किसी भी संभावित पर्यावरणीय नुकसान को रोकना है।