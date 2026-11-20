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संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने गुरूवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर चार्टर के कुछ बुनियादी सिद्धांतों जैसे- आत्मनिर्णय को नए सिरे से परिभाषित करने और संकीर्ण या घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा तरीके से लागू करने की लगातार कोशिशें अस्वीकार्य हैं।उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम है। यह किसी देश से अलग होने या संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का औचित्य नहीं हो सकता।भाविका मंगलानंदन ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की ओर था। पाकिस्तान अक्सर मुद्दे की प्रासंगिकता की परवाह किए बिना कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और इसे आत्मनिर्णय के अधिकार से जोड़कर पेश करता है। मंगलानंदन ने कहा, 'हम दोहराना चाहेंगे कि जो देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं, वहां आत्मनिर्णय का सिद्धांत लोकतांत्रिक विकल्प के नियमित इस्तेमाल के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से कायम रखा जाता है।'भारत का लगातार यह रुख रहा है कि पाकिस्तान जनमत संग्रह की मांग उठाता रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों ने भारत में लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लेकर और अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भारत के साथ रहने का अपना विकल्प जाहिर कर दिया है।भाविका मंगलानंदन संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की बैठक में बोल रही थीं। यह समिति सामाजिक और मानवीय मामलों से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। बैठक में पाकिस्तान की ओर से प्रस्तावित 'लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सार्वभौमिक रूप से साकार होना' शीर्षक वाले प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था।इस प्रस्ताव को 62 देशों ने सह-प्रायोजित किया था और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव में किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था, ताकि इसे अधिकतम समर्थन मिल सके। वहीं, इस बार इस्लामाबाद की सामान्य परंपरा से हटकर पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया।