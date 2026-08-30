एनटीए: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट घोषित, 1.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में हुए शामिल

अंतिम उत्तरकुंजी भी जारी

सीएसआईआर-यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की और उम्मीदवारों के रिकॉर्ड किए गए जवाब NTA की वेबसाइट पर 16 से 18 अगस्त 2026 तक उपलब्ध कराए गए थे। इस दौरान उम्मीदवारों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया। प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञों ने जांच की और इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा तय की गई अंतिम आंसर की के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया।

4,000 से ज्यादा उम्मीदवार जेआरएफ के लिए योग्य

काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अलग-अलग क्षेत्रों में रिसर्च करने वाली प्रमुख संस्था है। सीएसआईआर और यूजीसी मिलकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लैब और अन्य संस्थानों में वैज्ञानिकों की देखरेख में रिसर्च की ट्रेनिंग के लिए फेलोशिप देते हैं। वहीं, शुक्रवार को 84 विषयों के लिए UGC NET के नतीजे जारी किए गए, जिसमें 4,000 से ज्यादा उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए योग्य पाए गए।

कैसे देखें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना आईसीएआर पीजी और पीएचडी रिजल्ट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं: