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Hindi News ›   Education ›   NTA: NEET PG Paper Delayed Due to Power Fault, Candidates Wait at Jaipur Exam Centre

एनटीए: बिजली फॉल्ट के कारण समय पर शुरू नहीं हुआ नीट पीजी पेपर, जयपुर सेंटर पर अभ्यर्थी करते रहे इंतजार

Sun, 30 Aug 2026 12:33 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 30 Aug 2026 12:33 PM IST
सार

राजस्थान के जयपुर में नीट पीजी परीक्षा के दौरान बिजली की समस्या के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीतापुरा स्थित परीक्षा केंद्र पर तय समय सुबह 9 बजे पेपर शुरू नहीं हो सका।
 

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NTA: NEET PG Paper Delayed Due to Power Fault, Candidates Wait at Jaipur Exam Centre
Exam - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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NEET PG Exam 2026: राजस्थान में नीट पीजी परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। जयपुर के सीतापुरा स्थित एक परीक्षा केंद्र पर बिजली में खराबी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो पाई। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होनी थी।

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परीक्षा के बीच बार-बार आया सर्वर में व्यवधान

जयपुर के सीतापुरा स्थित डिजिटल जोन सेंटर पर NEET PG परीक्षा आयोजित की जा रही थी। यहां 250 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा शुरू होने के बाद सर्वर में बार-बार तकनीकी खराबी आने लगी। करीब एक घंटे में सर्वर तीन बार प्रभावित हुआ। इससे अभ्यर्थियों को पेपर पूरा होने को लेकर चिंता होने लगी।

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सर्वर में लगातार समस्या आने के बाद कुछ अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकल आए और विरोध जताया। उनका कहना था कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान तकनीकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। बार-बार सर्वर रुकने से उन्हें परेशानी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर कुछ देर हंगामे की स्थिति भी बनी।

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