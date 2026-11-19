अमेरिका में एक लकवाग्रस्त व्यक्ति ने अपने दिमाग में चिप लगवाकर ऐसा प्रयोग किया, जिसने विज्ञान की दुनिया में नई संभावनाएं पैदा कीं। उन्होंने अपने मस्तिष्क से निकलने वाले विद्युत संकेतों को संगीत के सुरों में बदलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया। सपना था कि दिमागी तरंगों से अपने पंक रॉक बैंड के लिए पूरा एल्बम बनाया जाए। लेकिन अब वही व्यक्ति अपने मस्तिष्क की रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) का कहना है कि प्रयोगशाला में जुटाया गया डाटा संस्थान की संपत्ति है। इस विवाद ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर किसी व्यक्ति के दिमाग से मिलने वाले डाटा पर अधिकार किसका होना चाहिए?

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70 वर्षीय शोधकर्ता जे. गैलेन बकवाल्टर गले से नीचे लकवाग्रस्त हैं। 16 साल की उम्र में नदी में गोता लगाते समय उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। इसके कारण उनका शरीर लगभग पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। इसके बावजूद उन्होंने तकनीक की मदद से कुछ नया करने का फैसला किया। उन्हें मशरूम से निकलने वाले विद्युत संकेतों से संगीत बनाने का एक वीडियो देखने के बाद यह विचार आया। उन्होंने सोचा कि जब मशरूम के संकेतों से धुन बनाई जा सकती है, तो उनके अपने दिमाग से निकलने वाले संकेतों से भी संगीत तैयार किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने मस्तिष्क पर आधारित इस प्रयोग में हिस्सा लिया।बकवाल्टर के मस्तिष्क में छह विशेष चिप लगाने के लिए सात घंटे की जटिल सर्जरी की गई। इन चिप की मदद से उनके दिमाग से निकलने वाले विद्युत संकेत रिकॉर्ड किए जाते थे। इसके बाद उन्होंने पीएचडी छात्र सीन डार्सी के साथ मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया। यह प्रोग्राम मस्तिष्क के संकेतों को संगीत के सुरों में बदल देता था। जब बकवाल्टर अपने मन में उंगलियां मोड़ने की कल्पना करते थे, तो संगीत के सुर ऊंचे हो जाते थे। वहीं, उंगलियां फैलाने की कल्पना करने पर सुर नीचे उतर जाते थे। इस तरह वह बिना हाथों से कोई वाद्य यंत्र बजाए अपने दिमागी संकेतों से संगीत तैयार कर सकते थे। उनका सपना अपने पंक रॉक बैंड 'सिगी' के लिए इसी तकनीक से पूरा एल्बम बनाने का था।बकवाल्टर ने जनवरी 2024 में कैलटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के संयुक्त शोध कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उनका उद्देश्य लकवाग्रस्त लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान देना था। लेकिन जब उन्होंने अपने मस्तिष्क की रिकॉर्डिंग की कॉपी मांगी, तो कैलटेक के शोधकर्ताओं ने इसे देने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि प्रयोगशाला में जुटाया गया डाटा संस्थान की संपत्ति है। इसके बाद बकवाल्टर और संस्थान के बीच अधिकारों को लेकर विवाद शुरू हो गया। बकवाल्टर का सवाल है कि उनके अपने मस्तिष्क से निकले संकेतों की रिकॉर्डिंग पर उनका अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए?मार्च में विश्वविद्यालय की ओर से बकवाल्टर को एक नया सहमति पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया था कि शोध में शामिल प्रतिभागी अपना डाटा शोधकर्ताओं को सौंप रहे हैं और उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। बकवाल्टर ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस सहमति पत्र को 'नरक से आया सहमति पत्र' बताया। उनका विरोध इसी बात को लेकर था कि जिस डाटा को उनके मस्तिष्क से जुटाया गया, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं माना जा रहा है। अक्तूबर के अंत में विश्वविद्यालय ने उनके प्रयोगशाला सत्रों पर अस्थायी रोक लगा दी। इस तरह संगीत बनाने के लिए शुरू हुआ प्रयोग अब डाटा के अधिकारों की लड़ाई में बदल गया है।