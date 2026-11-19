अमेरिका की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के पूर्व शीर्ष अधिकारी जय पुरी का नाम चीन को करीब 2.5 अरब डॉलर के चिप और सर्वर भेजने के कथित मामले में सामने आया है। यह मामला अमेरिकी तकनीक को चीन तक पहुंचने से रोकने की कोशिशों के बीच और गंभीर हो गया है। अमेरिकी कंपनी सुपरमाइक्रो के खिलाफ शेयरधारकों की ओर से दायर मुकदमे में उसकी पूर्व अधिकारी सेनली चेन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। शॉर्ट सेलिंग कंपनी मड्डी वाटर्स ने अपनी रिपोर्ट में जय पुरी और चेन के बीच संभावित संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, रिपोर्ट ने यह साबित नहीं किया है कि तस्वीरों में दिख रही महिला और सुपरमाइक्रो की पूर्व अधिकारी एक ही व्यक्ति हैं। न ही जय पुरी पर किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

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सुपरमाइक्रो ने सेनली चेन की भूमिका को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।

कंपनी का कहना है कि चेन एनवीडिया के साथ उसके कारोबारी संबंधों का प्रबंधन नहीं करती थीं।

कंपनी के मुताबिक, एनवीडिया के जीपीयू किन ग्राहकों को दिए जाएंगे, इसका फैसला भी चेन नहीं करती थीं।

कंपनी ने कहा कि चेन ने 18 साल तक काम करने के बाद 2026 की शुरुआत में स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था।

इसके बाद वह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रोनोस्केल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनीं।

मड्डी वाटर्स की रिपोर्ट ने जय पुरी पर किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया है।

जय पुरी एनवीडिया के सामान्य कर्मचारी नहीं थे। जून 2026 में कार्यकारी पद छोड़ने से पहले वह कंपनी में दुनिया भर के कारोबार से जुड़े कार्यों के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। उनके जिम्मे वैश्विक बिक्री, कारोबार का विस्तार, साझेदारी, तकनीकी समाधान, इंजीनियरिंग, कार्यक्रम प्रबंधन और सहायता सेवाओं जैसे बड़े काम थे। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग और कोलेट क्रेस के बाद जय पुरी एनवीडिया के तीसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। वित्त वर्ष 2024 से 2026 के दौरान उनका कुल वेतन और अन्य लाभ कोलेट क्रेस से भी थोड़ा अधिक था। वह कंपनी के 2026 के प्रॉक्सी स्टेटमेंट में नामित पांच अधिकारियों में शामिल थे। पद छोड़ने के बाद भी वह एनवीडिया के वरिष्ठ सलाहकार बने रहे। 17 जून 2026 तक उनके पास कंपनी के 36,65,220 शेयर थे, जिनकी कीमत 16 नवंबर के शेयर भाव के आधार पर करीब 57 करोड़ डॉलर बताई गई।मड्डी वाटर्स ने 17 नवंबर को ‘एनवीडिया: मोर चाइना’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। इन तस्वीरों में जय पुरी के साथ एक महिला दिखाई दे रही है, जिसकी पहचान कुछ तस्वीरों में सेनली पुरी के रूप में की गई है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या यह महिला सुपरमाइक्रो की पूर्व मुख्य विकास अधिकारी सेनली चेन ही हैं। रिपोर्ट में 2024 के सैन फ्रांसिस्को ओपेरा के मास्क्ड बॉल और 23 अप्रैल 2026 को आयोजित बिग बैंग गाला तथा पार्टी आफ्टर डार्क की तस्वीरों का जिक्र है। इसके साथ एनवीडिया के जीपीयू टेक्नोलॉजी सम्मेलन में इंटरव्यू देती सेनली चेन की तस्वीर भी रखी गई। मड्डी वाटर्स ने सेनली चेन की मौजूदा कंपनी क्रोनोस्केल के निवेशक संबंध विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट ने दोनों की पहचान एक होने की पुष्टि नहीं की।अक्टूबर 2026 में सुपरमाइक्रो के खिलाफ शेयरधारकों की ओर से एक संयुक्त मुकदमा दायर किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी की पूर्व मुख्य विकास अधिकारी सेनली चेन एनवीडिया के जीपीयू खरीदने और ग्राहकों को उनकी आपूर्ति तय करने में अहम भूमिका निभाती थीं। मुकदमे के मुताबिक, चेन के एनवीडिया के साथ करीबी कारोबारी संबंध थे और वह सीमित संख्या में उपलब्ध चिप के बंटवारे से जुड़े फैसलों में शामिल थीं। आरोप है कि वह सुपरमाइक्रो के सह-संस्थापक और अधिकारी लियाव से नियमित रूप से मिलती थीं और एनवीडिया से चिप आवंटन को लेकर मंजूरी लेती थीं। मुकदमे में दावा किया गया कि चेन को चीन में कथित अवैध बिक्री की जानकारी न होना संभव नहीं था। एक पूर्व कर्मचारी के हवाले से आरोप लगाया गया कि चेन ने एनवीडिया से उन चिप की आपूर्ति जारी करने को कहा था, जिनके सीरियल नंबर कथित तौर पर चीन भेजे गए जीपीयू से जुड़े थे। मई 2026 में उनके कंपनी छोड़ने को भी इसी विवाद से जोड़ा गया। हालांकि, ये सभी आरोप दीवानी मुकदमे का हिस्सा हैं, अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।इस विवाद का एक अलग आपराधिक मामला भी है। मार्च 2026 में अमेरिकी अधिकारियों ने सुपरमाइक्रो से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें कंपनी के सह-संस्थापक लियाव भी शामिल थे। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन लोगों ने दक्षिण-पूर्व एशिया की एक कंपनी के जरिये एनवीडिया के जीपीयू वाले सर्वर चीन पहुंचाने की योजना बनाई। आरोपपत्र के मुताबिक, 2024 से 2025 के बीच करीब 2.5 अरब डॉलर के ऐसे सर्वर चीनी खरीदारों को बेचने की साजिश रची गई, जिनमें निर्यात नियंत्रण के दायरे में आने वाले संवेदनशील जीपीयू लगे थे। इस कथित योजना में बैंकॉक स्थित ओबोन कॉर्प नाम की कंपनी का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि इस कंपनी ने अमेरिकी निर्माता से सर्वर खरीदे और उन्हें आगे चीन पहुंचाने में भूमिका निभाई।अमेरिकी अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अप्रैल के आखिर से मई 2025 के मध्य तक करीब 51 करोड़ डॉलर के अमेरिका में बने सर्वर कथित तौर पर चीन भेजे गए। आरोप है कि इस काम को छिपाने के लिए एक गोदाम में नकली सर्वर रखे गए। वहां उपकरणों के लेबल और सीरियल नंबर वाले स्टिकर हटाकर उनकी जगह दूसरे स्टिकर लगाए गए। इसके लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया गया, ताकि उपकरणों को असली और वैध दिखाया जा सके। इसके बाद सर्वर को निर्माता के डिब्बों में दोबारा पैक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरी गतिविधि को निगरानी कैमरों ने रिकॉर्ड भी किया था। इस मामले में तीन आरोपियों की स्थिति अलग-अलग बताई गई है। एक आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, दूसरे ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि तीसरे के फरार होने की बात कही गई है। यह आपराधिक मामला और सेनली चेन से जुड़ा शेयरधारकों का मुकदमा अलग-अलग कानूनी कार्यवाही हैं।



एनवीडिया के कारोबार पर इस विवाद का क्या असर पड़ सकता है?

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका अपनी अत्याधुनिक एआई चिप चीन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। एनवीडिया के लिए चीन का बाजार और उसके उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था पहले से ही जांच के दायरे में है। कंपनी के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग और चीन से जुड़े कारोबारी हितों को लेकर भी रिपोर्ट में कुछ अन्य विवादों का जिक्र किया गया है। हालांकि, इन दावों को लेकर भी अलग-अलग आरोपों और तथ्यों में अंतर करना जरूरी है। दूसरी ओर, एनवीडिया का वित्तीय प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है। कंपनी ने मंगलवार को तिमाही राजस्व 115.8 अरब डॉलर बताया, जो एक साल पहले की तुलना में 103 प्रतिशत अधिक है। कोलेट क्रेस ने वित्त वर्ष 2028 के लिए राजस्व वृद्धि का अनुमान भी करीब 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। ऐसे में चिप की चीन तक कथित अवैध आपूर्ति का मामला कंपनी के कारोबार, निर्यात नियंत्रण और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिहाज से अहम हो गया है।