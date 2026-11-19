आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस तकनीक को चलाने के लिए जिस बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत है, उसके पीछे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। दुनियाभर में डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं और इन्हें तैयार करने से लेकर चलाने तक के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भारी मांग है। खास बात यह है कि इन नौकरियों के लिए हर बार बड़ी डिग्री या कई साल की पढ़ाई जरूरी नहीं है। कुछ पदों के लिए कुछ हफ्तों और यहां तक कि दो दिन की ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी का रास्ता खुल सकता है। कुछ नौकरियों में सालाना वेतन एक लाख डॉलर यानी करीब 93 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।

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डाटा सेंटर ऐसी जगह होते हैं, जहां बड़ी संख्या में कंप्यूटर और सर्वर रखे जाते हैं। एआई से जुड़े कामों के लिए इन्हीं केंद्रों में भारी मात्रा में डाटा सुरक्षित रखा जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे केंद्रों को बनाने, उनमें केबल बिछाने, फाइबर ऑप्टिक्स लगाने और मशीनों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होती है। अभी इस क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है। कंपनियों को ऐसे लोगों की तलाश है, जो इन मशीनों और तकनीकी ढांचे को संभाल सकें। इन पदों पर काम करने के लिए हर व्यक्ति को इंजीनियरिंग की लंबी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें कम समय की विशेष ट्रेनिंग लेकर भी सीखा जा सकता है।इस क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी योग्य लोगों की कमी के साथ-साथ जानकारी का अभाव भी है। बहुत से लोग फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर या सामान्य निर्माण कार्यों से जुड़ी नौकरियों के बारे में जानते हैं, लेकिन डाटा सेंटर बनाने और उनका रखरखाव करने वाली अच्छी तनख्वाह की नौकरियों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। इसी वजह से बड़ी टेक कंपनियां विज्ञापन और विशेष अभियानों के जरिये युवाओं तक इन अवसरों की जानकारी पहुंचा रही हैं। इन नौकरियों के लिए कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण से लेकर दो दिन के छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम तक चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को कम समय में काम के लायक बनाना है, ताकि वे जल्द नौकरी शुरू कर सकें।अमेजॉन, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। इनमें कई कार्यक्रम मुफ्त हैं और कुछ संस्थान ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को वजीफा या भुगतान भी कर रहे हैं। मेटा ने अमेरिकाज वर्कफोर्स एकेडमी शुरू की है। इसमें युवाओं को केबल बिछाने से लेकर फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़े तकनीकी काम सिखाए जाते हैं। वहीं, अमेजॉन का आई-2पीएम कार्यक्रम भी युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर देता है। दिए गए विवरण के अनुसार, कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोर्स पूरा होते ही नौकरी दिलाने की व्यवस्था भी है। यानी युवाओं को लंबे समय तक पढ़ाई करने के बजाय सीधे काम से जुड़ने का मौका मिल सकता है।अमेरिका और दूसरे देशों में डाटा सेंटर निर्माण के लिए करीब 10 लाख इंजीनियरों और तकनीशियनों की कमी बताई गई है। कर्मचारियों की कमी के कारण कई परियोजनाएं महीनों पीछे चल रही हैं। इससे कंपनियों को हर महीने करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनियां कई साल के पारंपरिक पाठ्यक्रमों के बजाय कम समय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों यानी बूटकैंप मॉडल पर जोर दे रही हैं। इस मॉडल में युवाओं को कुछ ही दिनों या हफ्तों में काम के लिए तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे नौकरी शुरू कर सकते हैं। कुछ पदों पर सालाना वेतन एक लाख डॉलर यानी करीब 93 लाख रुपये से अधिक बताया गया है। हालांकि, यह वेतन हर पद और हर प्रशिक्षु के लिए तय नहीं है। यह उन युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता है, जो कम समय में तकनीकी कौशल सीखकर बेहतर करियर बनाना चाहते हैं।