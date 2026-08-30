फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   World ›   Questions raised over China's silence on the Nepal deluge; Tibet fires a barrage of questions at Beijing!

नेपाल जलप्रलय पर चीन की चुप्पी पर उठे सवाल, तिब्बत ने बीजिंग पर दागे कई सवाल!

Sun, 30 Aug 2026 03:39 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 03:39 AM IST
Questions raised over China's silence on the Nepal deluge; Tibet fires a barrage of questions at Beijing!
तिब्बत और नेपाल के कई गांवों में आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाएं किसी सीमा, सत्ता या राजनीति का इंतजार नहीं करतीं। इस आपदा के बीच चीन के तिब्बत क्षेत्र में जानकारी दबाए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अधिकारियों ने हिमस्खलन और उससे जुड़ी घटनाओं की खबरों को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्लेशियर के टूटने की तेज आवाज, धरती के कंपन और घाटियों की ओर तेजी से बढ़ते बाढ़ के पानी ने तबाही की गंभीरता को उजागर कर दिया।

दलाई लामा के भतीजे खेदरूब थोंडुप ने यूरोपियन टाइम्स में लिखे एक लेख में इस घटना को लेकर गंभीर दावे किए हैं। उनके अनुसार, लांगटांग लिरुंग पर्वत के ऊपर मौजूद ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया और करीब दो किलोमीटर नीचे घाटी में जा गिरा। इस विशाल हिमस्खलन से इतनी भूकंपीय ऊर्जा पैदा हुई, जिसे उन्होंने 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर बताया। उनके मुताबिक, इस घटना के बाद नेपाल-तिब्बत सीमा से लगे इलाकों में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हुई और कई गांव इसकी चपेट में आ गए।

खेदरूब थोंडुप का दावा है कि तिब्बत के अंदर इस त्रासदी की जानकारी सार्वजनिक स्तर पर बेहद सीमित रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजिंग की सेंसरशिप व्यवस्था के कारण इस घटना को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक बुलेटिन, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट या सार्वजनिक स्वीकारोक्ति सामने नहीं आई। उन्होंने इसे महज सूचना की कमी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नीति बताया है।

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी शुरुआती रिपोर्टों में आंकड़े और घटनाक्रम बदल सकते हैं, खासकर तब जब प्रभावित क्षेत्र दुर्गम हों और वहां संचार व्यवस्था बाधित हो। फिर भी, नेपाल-तिब्बत सीमा पर हुई इस घटना ने हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर, हिमस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के लिए भी ऐसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन और तेजी से बदल रहे हिमालयी पर्यावरण के प्रभावों को समझने का महत्वपूर्ण विषय बनती जा रही हैं। यह आपदा एक व्यापक संदेश देती है कि प्रकृति की ताकत को सीमाओं और राजनीतिक नियंत्रण से नहीं रोका जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

पीएम मोदी के उज्बेकिस्तान पहुंचते ही क्यों टेंशन में आया पाकिस्तान?

PM Modi in Tashkent, Uzbekistan: PM मोदी के उज्बेकिस्तान पहुंचते ही क्यों टेंशन में आया Pakistan?
World
29 Aug 2026

नेपाल बाढ़ में बहकर आया बैंक लॉकर, लोगों ने निकाल लिए 92 लाख रुपये

nepal floods
World
29 Aug 2026

नेपाल में भीषण बाढ़ त्रासदी से करीब 500 लोगों की मौत, विदेशी बचाव दलों को मंजूरी नहीं दी

नेपाल में भीषण बाढ़ त्रासदी से करीब 500 लोगों की मौत, विदेशी बचाव दलों को मंजूरी नहीं दी
World
29 Aug 2026

नेपाल में फिर से मंडरा रहा फ्लैश फ्लड का खतरा, स्थानीय प्रशासन हुआ अलर्ट!

नेपाल में फिर से मंडरा रहा फ्लैश फ्लड का खतरा, स्थानीय प्रशासन हुआ अलर्ट!
World
29 Aug 2026

जोहरान ममदानी ने जताया विरोध इस बीच क्यों सस्पेंड हुआ 'एहेड' का X अकाउंट?

Mohan Bhagwat New York Event: Mamdani ने जताया विरोध इस बीच क्यों सस्पेंड हुआ AHEAD का X अकाउंट?
World
28 Aug 2026
विज्ञापन

नेपाल त्रासदी: नेपाल में तबाही के बीच मंडरा रहा नया संकट? चीन ने दी चेतावनी

नेपाल बाढ़
World
27 Aug 2026

मोजतबा खामेनेई की मौत को लेकर अटकलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब!

मोजतबा खामेनेई की मौत को लेकर अटकलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब!
World
27 Aug 2026
विज्ञापन

चीनी एप ओपन सोर्स एआई मॉडल के डाउनलोड 10 अरब के पार, बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा?

चीनी एप ओपन सोर्स एआई मॉडल के डाउनलोड 10 अरब के पार, बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा?
World
27 Aug 2026

नेपाल में बाढ़ के बाद आया 5.2 की तीव्रता का भूकंप , अब तक 150+ लोगों की मौत!

नेपाल में बाढ़ के बाद आया 5.2 की तीव्रता का भूकंप , अब तक 150+ लोगों की मौत!
World
27 Aug 2026

नेपाल बाढ़: क्या चीन के धोखे से नेपाल में आई भयंकर तबाही? बच सकती थी कई जिंदगियां!

नेपाल बाढ़
World
26 Aug 2026

न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के कार्यक्रम का मेयर जोहरान ममदानी ने किया विरोध तो भड़कीं अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन

मोहन भागवत
World
26 Aug 2026

India Crude Oil Needs: रूस-ईरान पर लटकी ट्रंप की तलवार,भारत के लिए उपयोगी बना वेनेजुएला!

India Crude Oil Needs: रूस-ईरान पर लटकी ट्रंप की तलवार,भारत के लिए उपयोगी बना वेनेजुएला!
World
26 Aug 2026

China Egypt Military Exercise: चीन ने तैयार किया J-16 वाला सीक्रेट प्लान,भारत के लिए बढ़ी टेंशन!

China Egypt Military Exercise: चीन ने तैयार किया J-16 वाला सीक्रेट प्लान,भारत के लिए बढ़ी टेंशन!
World
26 Aug 2026

NO Social Media Under 16: न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

NO Social Media Under 16: न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल
World
25 Aug 2026

Ship Attacked During Strait of Hormuz: होर्मुज में जहाज पर फिर हमला, अब किसने बनाया निशाना?

होर्मुज में जहाज पर हमला
World
18 Aug 2026

Pakistan Supreme Court Orders on Imran Khan: जेल से बाहर आएंगे इमरान खान, PAK सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

इमरान खान
World
18 Aug 2026

Sheikh Hasina Bangladesh: शेख हसीना करेंगी घर वापसी, दिया बड़ा राजनीतिक संदेश!

Sheikh Hasina Bangladesh: शेख हसीना करेंगी घर वापसी, दिया बड़ा राजनीतिक संदेश!
World
06 Aug 2026

SCO Summit 2027 के लिए पाकिस्तान देगा न्योता, क्या मोदी जाएंगे इस्लामाबाद?

SCO Summit 2027 के लिए पाकिस्तान देगा न्योता, क्या मोदी जाएंगे इस्लामाबाद?
World
31 Jul 2026

ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने किया हमला, क्या ईरान से ज़्यादा नुकसान भारत को?

चाबहार पोर्ट पर हमला
World
17 Jul 2026

फ्रांस के राष्ट्रपति के सीरिया दौरे के दौरान ब्लास्ट, फ्रांस बोला- मैक्रों सुरक्षित

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ऐतिहासिक सीरिया दौरे के दौरान राजधानी में दो जोरदार धमाके हु
World
07 Jul 2026

Khamenei Funeral: ट्रंप के खिलाफ लगे नारे, खामेनेई की मौत का बदला लेने की मांग

खामेनेई की अंतिम यात्रा का समारोह हुआ शुरू
World
06 Jul 2026

Khamenei Funeral: 4 महीने ईरान ने कहां छिपाया खामेनेई का शव? कैसा होगा जनाजा?

आखिर ईरान ने कंहा छिपाया खामेनई का शव
World
30 Jun 2026

India-Pakistan Indus Water Treaty: पाकिस्तान में हालत खराब, पीने को पानी नहीं दिखा रहा आंख!

भारत-पाकिस्तान
World
30 Jun 2026

Keir Starmer Resigns: 10 साल में 7वां PM देखेगा UK, ट्रंप के एलान के बाद स्टार्मर का इस्तीफा!

स्टार्मर का इस्तीफा
World
22 Jun 2026

Giorgia Meloni vs Donald Trump: जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़कीं जॉर्जिया मेलोनी?

ट्रंप पर भड़कीं जियोर्जिया मेलोनी
World
19 Jun 2026

सड़क हादसे में पूर्व सैनिक की मौत, एक घायल

सड़क हादसे में पूर्व सैनिक की मौत, एक घायल
Rest of World
17 Jun 2026

US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान शांति समझौता होने लगा प्रभावी?,'ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटी'

US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान शांति समझौता होने लगा प्रभावी?,'ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटी'
World
17 Jun 2026

Iran America Deal Crisis: ईरान में बगावत, US से शांति समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी!

ईरान प्रदर्शन
World
14 Jun 2026

Iran War: शहबाज का दावा, 24 घंटे में खत्म होगा ईरान-अमेरिका युद्ध! ईरान ने दिया ये जवाब

शहबाज का युद्ध होने का दावा
World
13 Jun 2026

POK Protest Explained: पीओके में कत्लेआम, आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान? Amar Ujala | Duniyanama

POK Protest Explained: पीओके में कत्लेआम, आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान? Amar Ujala | Duniyanama
World
13 Jun 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed