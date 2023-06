President Murmu Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम पहुंचीं, समकक्ष सी संतोखी ने किया स्वागत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय यात्रा पर रविवार को सूरीनाम पहुंचीं। सूरीनाम के प्रोटोकॉल प्रमुख और सूरीनाम में भारत के राजदूत ने उनका स्वागत किया। उनकी यात्रा का मकसद दक्षिण अमेरिकी देश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना है। पिछले साल जुलाई में पदभार ग्रहण करने के बाद मुर्मू की यह पहली विदेश यात्रा है। सूरीनाम की यात्रा के बाद वह सर्बिया का दौरा करेंगी।

#WATCH | President Droupadi Murmu arrived at Johan Adolf Pengel International Airport in Paramaribo, Suriname. Chief of Protocol of Suriname and Ambassador of India to Suriname received her