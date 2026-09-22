अमेरिका में हादसा: योसेमाइट नेशनल पार्क में आग बुझाते हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलटों की मौत

योसेमाइट नेशनल पार्क में जंगल की आग बुझाते समय एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। अधिकारियों ने 22 सितंबर, रविवार दोपहर को हुई इस घटना की जानकारी दी। यह हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए पानी गिराने का काम कर रहा था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक पायलट प्रेसिजन नामक अनुबंध विमानन कंपनी के कर्मचारी थे। एक पायलट की पहचान ग्रेग किंग के रूप में हुई है। किंग पहले अलास्का डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे। उन्होंने अलास्का में कई जंगल की आग से लड़ाई लड़ी थी। एजेंसी के प्रवक्ता एमेरी जॉनसन ने बताया कि किंग के करीबी रिश्तेदारों ने उनका नाम जारी करने की अनुमति दी। दूसरे पायलट की पहचान अभी तक जारी नहीं की गई है। इस साल अमेरिका में जंगल की आग से कम से कम 14 लोगों की जान जा चुकी है। यह 2022 के बाद सबसे अधिक संख्या है, जब 25 मौतें दर्ज की गई थीं। दुर्घटना के कारणों का तत्काल खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिका की संघीय एजेंसी- फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) इसकी जांच करेंगे।सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी का उपयोग कर रहा था। यह एक झील के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फेडरल कॉम्प्लेक्स इंसीडेंट मैनेजमेंट टीम (FCIMT) के प्रवक्ता बेंजामिल कॉसल ने यह जानकारी दी। अलास्का फॉरेस्ट्री एंड फायर एजेंसी ने इन मौतों को "पूरे जंगल अग्निशमन समुदाय के लिए विनाशकारी नुकसान" बताया। एजेंसी ने कहा, "ग्रेग एक समर्पित विमान चालक और हम में से कई लोगों के प्यारे दोस्त थे।" उन्होंने दोनों पायलटों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।प्रेसिजन कंपनी ने सामाजिक माध्यम पर लिखा कि उन्हें "शब्द नहीं मिल रहे हैं।" कंपनी ने परिवारों और टीम के लिए गोपनीयता और सहानुभूति का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे इस भारी नुकसान पर शोक मनाते हैं। लगभग 580 लोग डोम फायर से लड़ रहे हैं। यह आग 15 सितंबर को वावोना, कैलिफोर्निया के पास शुरू हुई थी। नेशनल इंटरएजेंसी फायर सेंटर के अनुसार, यह लगभग 4.7 वर्ग मील क्षेत्र में जल रही है। आग पर करीब 15 फीसदी नियंत्रण पाया जा चुका है।दुर्घटना स्थल ओस्ट्रैंडर लेक के दक्षिण-पूर्व में था। यह वावोना से करीब 7 मील उत्तर-पूर्व और योसेमाइट के प्रसिद्ध एल कैपिटन से करीब 9 मील दक्षिण में है। इस महीने अन्य अग्निशमनकर्मियों की भी मौत हुई है। ओक्लाहोमा में एक अग्निशमनकर्मी को जंगल की आग से लड़ते हुए चिकित्सा आपातकाल का सामना करना पड़ा। ओरेगन में एक अन्य अग्निशमनकर्मी पेड़ काटते समय टूटे हुए पेड़ से टकरा गया। अगस्त में यूटा में दो हेलीकॉप्टर पायलटों की मौत हुई थी। कोलोराडो में एक हेलीकॉप्टर पायलट जलाशय में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।