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UNGA: बहुपक्षवाद पर जयशंकर की दो-टूक, बोले- मानदंडों का पालन हो; ईसी प्रमुख ने वैश्विक टकराव पर जताई चिंता

Tue, 22 Sep 2026 06:27 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 22 Sep 2026 06:27 AM IST
सार

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र के दौरान 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म समिट' के पहले इवेंट को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपियन काउंसिल के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने संबोधित किया। कोस्टा ने इस तरह की पहली बैठक की मेजबानी को लेकर खुशी का इजहार किया। दूसरी तरफ जयशंकर ने कहा, बहुपक्षवाद (मल्टीलेटरलिज्म) तभी सबसे बेहतर ढंग से काम करेगा जब अंतरराष्ट्रीय कानूनों, नियमों और मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए। 

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81st UNGA Updates India Jaishankar Partners for Multilateralism Summit European Council prez Antonio speeches
बहुपक्षवाद शिखर सम्मेलन - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के इतर बहुपक्षवाद शिखर सम्मेलन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों पर जोर दिया। भारत ने सह-प्रायोजक के रूप में बहुपक्षवाद को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की वकालत की। सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस पहल की सह-मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राजील, कनाडा, भारत और केन्या के साथ की। उन्होंने सभी महाद्वीपों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक व्यापक और विविध प्रतिनिधित्व पर प्रसन्नता व्यक्त की।

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कोस्टा ने कहा कि हम सभी विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और इतिहासों से आते हैं, फिर भी हम समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विश्व इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां संघर्ष लगातार फैल रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। बहुपक्षीय प्रणाली इस समय भारी तनाव में है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियां इतनी व्यापक हैं कि कोई भी देश, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उनका अकेले सामना नहीं कर सकता।
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इसलिए हमें टकराव को सहयोग में बदलना चाहिए। उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग, आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस पहल को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भारत सह-प्रायोजक के रूप में इस पहल में शामिल होकर प्रसन्न है।
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जयशंकर ने आगे कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब वैश्विक व्यवस्था तनाव में है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया में एक स्थिर पुनर्संतुलन देखा जा रहा है, जो एक लंबे समय से अपेक्षित संरचनात्मक विकास था। हालांकि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक तनाव और वास्तविक संघर्षों ने इसे एक अलग चरित्र दिया है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना पर ही सवाल उठाएगा। इसीलिए इस मोड़ पर बहुपक्षवाद का दृढ़ता से मुखर होना इतना आवश्यक है।

बहुपक्षवाद की आवश्यकता क्यों है?
कोस्टा ने स्पष्ट किया कि बहुपक्षवाद के साझेदारों की यह पहल एक खुला मंच है। यह दुनिया के सभी हिस्सों के साझेदारों के लिए है जो सामान्य सिद्धांतों की रक्षा करने को तैयार हैं। इसका लक्ष्य ठोस समाधानों की दिशा में मिलकर काम करना है। यह मंच संवाद, गठबंधन निर्माण और व्यावहारिक सहयोग के लिए एक नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा। यह हमें सामान्य चुनौतियों का सामना करने में समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय प्रारूपों के कार्य का समर्थन करना है। हम साझा प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने में सहायता करेंगे। जयशंकर ने भी बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर दृढ़ता से जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहां दांव पर केवल शब्द या अभिव्यक्तियां नहीं हैं। बल्कि बहुत वास्तविक मुद्दे हैं जिनका समाधान आवश्यक है। शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य, जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय, उभरती प्रौद्योगिकियां और विकास वित्त, आतंकवाद का मुकाबला, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, तथा आपदा लचीलापन सुनिश्चित करना और महामारियों की तैयारी करना। ये सभी सहयोग की इच्छा पर निर्भर करते हैं।

वैश्विक चुनौतियों से निपटने की प्राथमिकताएं क्या हैं?
एंटोनियो कोस्टा ने इस संबंध में तीन मुख्य प्राथमिकताएं बताईं। पहली प्राथमिकता उन नियमों और संस्थाओं की रक्षा करना है जो हम सभी की सुरक्षा करते हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून शामिल हैं। दूसरी प्राथमिकता जलवायु वित्त, सतत विकास, महामारी की तैयारी, आर्थिक लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रगति करना है। तीसरी प्राथमिकता हमारी संस्थाओं में सुधार करना है। उन्हें कल की दुनिया के लिए उपयुक्त बनाना है, न कि कल की दुनिया के लिए। कोस्टा ने भविष्य के लिए समझौता, संयुक्त राष्ट्र 80 पहल और अन्य सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने इन्हें संयुक्त राष्ट्र को अधिक सुसंगत, प्रभावी और कुशल बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।

जयशंकर ने भी कहा कि हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, वह केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबक यह है कि बेहतर के लिए प्रयास करते हुए अच्छे की रक्षा की जाए। यह उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रयासों और पहलों के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जयशंकर ने कहा कि हमारा आज का कार्य हमें जोड़ने वाली चीजों को मजबूत करना है। विश्वास का निर्माण करना और संवाद को गहरा करना है। उस नेटवर्क को बुनना है जो हमें करीब ला सके।

भारत ने किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया?
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि चल रहे संघर्षों के संबंध में, व्यापक शांति के लिए प्रयास करते हुए भी विशिष्ट आयामों को संबोधित किया जा सकता है। उन्होंने ईंधन, भोजन, उर्वरक और वित्त के 4F संकट को अपने आप नहीं छोड़ने पर जोर दिया। यह संकट वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। जयशंकर ने कहा कि जब नई क्षमताएं और चिंताएं उत्पन्न होती हैं, तो उनके लिए ढांचे और सुरक्षा उपायों का एक बहुत सशक्त मामला बनता है। जहां बाधाओं, प्रभुत्व और व्यवधान का खतरा हो, वहां जोखिम कम करने और विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जहां कोई बाध्यकारी कारण या सशक्त मामला हो, वहां समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ आने का आत्मविश्वास होना चाहिए। यह सामूहिक कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इन सिद्धांतों का समर्थन करता है। जयशंकर ने बताया कि सामूहिक प्रयासों से ही हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।

बहुपक्षवाद को कैसे मजबूत किया जा सकता है?
डॉ. एस. जयशंकर ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद तब सबसे अच्छी तरह से काम करेगा जब अंतरराष्ट्रीय कानून, नियम और मानदंड का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। बहुपक्षवाद को आगे बढ़ने के लिए, इसके समर्थन और इसके अभ्यास दोनों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने सुधारित बहुपक्षवाद को आवश्यक बताया। जयशंकर ने कहा कि अधिक सहभागी विचार-विमर्श और अधिक पारदर्शी निर्णय-निर्माण दोनों ही बहुत पहले से अपेक्षित हैं। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को आवश्यक आशा और आशावाद प्रदान करेगा।

साथ ही, यह मिलकर काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह समय है जब सभी देश एक साथ आएं। साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करें। बहुपक्षवाद को केवल एक अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावी कार्यप्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

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