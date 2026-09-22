पीठ में गोली धंसी रही, फिर भी आईसीई ने नहीं छोड़ा: अस्पताल से सीधे हिरासत में पहुंचा वेनेजुएलावासी; वजह क्या?

पेरेज को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया था और उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे दक्षिण टेक्सास आईसीई प्रोसेसिंग सेंटर, पियर्सल भेजा गया।

विज्ञापन पियर्सल ऑस्टिन से करीब 130 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। वकील की प्रवक्ता के मुताबिक, उसकी पीठ में गोली अभी भी मौजूद है और उसे दर्द की दवा नहीं दी गई। पेरेज ने अपनी पत्नी को रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे फोन कर बताया था कि उसे गोली लगी है।

विज्ञापन विज्ञापन उसकी पत्नी और वकील को रविवार शाम तक अस्पताल से उसकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकी। ऑस्टिन के मेयर ने कहा है कि स्थानीय पुलिस को इस घटना की जांच में भूमिका मिलनी चाहिए।

वकील की प्रवक्ता के मुताबिक, पेरेज ने अपनी वकील से फोन पर बात की। उसने बताया कि पीठ में गोली फंसी होने के बावजूद उससे पूछताछ की जा रही थी। प्रवक्ता ने कहा कि पेरेज ने यह भी बताया कि उसे दर्द की कोई दवा नहीं दी गई। रविवार को गोली लगने के बाद उसकी पत्नी ने अस्पताल से उसकी हालत जानने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ने शाम करीब छह बजे बताया कि उसे लगभग 90 मिनट पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। आईसीई ने वकील को उसकी हिरासत की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद कानूनी डेटाबेस और अन्य माध्यमों से पता चला कि उसे कहां रखा गया है।अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने कहा है कि वह एक ऐसे वेनेजुएलावासी की गोली लगने की घटना की जांच कर रहा है, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था और जिसके खिलाफ निर्वासन का अंतिम आदेश था। वहीं पेरेज की वकील की प्रवक्ता का कहना है कि वह शरण मांगने वाला व्यक्ति है और एक पैरोल कार्यक्रम के जरिए अमेरिका आया था। प्रवक्ता के अनुसार उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने गोली चलाने को अनुचित बताया और कहा कि उनकी समझ के मुताबिक पेरेज अमेरिका में कानूनी स्थिति के साथ रह रहा था।यह घटना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पूरे अमेरिका में आईसीई की बढ़ी हुई कार्रवाई के बीच हुई है। एजेंसी ने जुलाई और अगस्त में हर महीने 50 हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां दर्ज की थीं, जो उसके लिए पहली बार था। आव्रजन कार्रवाई के दौरान हुई कई गोलीबारी के बाद संघीय अधिकारियों की भूमिका पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस साल आव्रजन कार्रवाई के दौरान संघीय अधिकारियों की गोली से कम से कम चार लोगों की मौत हो चुकी है।ऑस्टिन पुलिस प्रमुख लिसा डेविस ने बताया कि गोलीबारी ट्रैफिक रोकने के बाद हुई थी और स्थानीय पुलिस इस कार्रवाई में शामिल नहीं थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार पेरेज के धड़ में एक गोली लगी थी। वहीं ऑस्टिन के डेमोक्रेट मेयर किर्क वॉटसन ने कहा कि स्थानीय पुलिस को इस घटना की जांच में भूमिका मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक आईसीई के लिए इस मामले की अकेले जांच करना उचित नहीं होगा। घटनास्थल पर एक गहरे नीले रंग की टोयोटा कोरोला भी मिली थी, जिसके यात्री हिस्से के दरवाजे पर नुकसान और गोली के निशान जैसे निशान दिखाई दिए थे। बाद में कार को वहां से हटा दिया गया। घटना के बाद करीब 100 आईसीई विरोधी प्रदर्शनकारी भी मौके पर जुटे।