ट्रंप और ममदानी की मुलाकात: मीडिया पर प्रतिबंध और बायकॉट के सवाल का भी दिया जवाब; क्या-क्या बोले?

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ट्रंप ने कहा कि उन्हें मीडिया के बॉयकॉट की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रेस की भी एक जिम्मेदारी होती है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और उनके कार्यकाल में कई बड़े काम हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आठ युद्धों को सुलझाया है और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े देश के इतिहास में सबसे अच्छे हैं।डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो काम किए हैं, उन्हें मीडिया सकारात्मक तरीके से नहीं दिखाता। उनका कहना था कि उन्हें लगभग हमेशा नकारात्मक कवरेज मिलती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका में 21 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आ रहा है, जो उनके मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ।ट्रंप प्रशासन की ओर से कुछ मीडिया संस्थानों के व्हाइट हाउस कवरेज पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में कई मीडिया संगठनों की ओर से विरोध की खबरें सामने आई हैं। ट्रंप का कहना है कि मीडिया संस्थानों को खबरें प्रकाशित करने की आजादी है, लेकिन वह प्रेस के लिए व्हाइट हाउस में पहुंच और कवरेज की व्यवस्था को लेकर अपनी शर्तें तय कर सकते हैं।मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की स्थिति अच्छी नहीं है और वह बहुत खराब स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के मुद्दे पर उनकी उसी दिन बैठकें होने वाली हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध के मामले में भी उनका प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है।