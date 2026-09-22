ट्रंप और ममदानी की मुलाकात: मीडिया पर प्रतिबंध और बायकॉट के सवाल का भी दिया जवाब; क्या-क्या बोले?
एएनआई, न्यूयॉर्क। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 06:19 AM IST
सार
जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया बायकॉट की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उन्हें बॉयकॉट करने की बात कही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ और उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। ट्रंप ने मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को नकारात्मक तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और 21 ट्रिलियन डॉलर निवेश समेत कई दावे किए। बातचीत में उन्होंने ईरान को लेकर भी कहा कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा।
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। इसी दौरान उनसे उन खबरों पर सवाल किया गया, जिनमें कहा गया था कि व्हाइट हाउस की ओर से कई मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में कुछ मीडिया संगठन ट्रंप की कवरेज का बहिष्कार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मीडिया ने उन्हें बॉयकॉट करने की बात कही थी, लेकिन वास्तव में किसी ने उनका बॉयकॉट नहीं किया।
मीडिया के बायकॉट पर ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा कि उन्हें मीडिया के बॉयकॉट की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रेस की भी एक जिम्मेदारी होती है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और उनके कार्यकाल में कई बड़े काम हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आठ युद्धों को सुलझाया है और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े देश के इतिहास में सबसे अच्छे हैं।
ट्रंप ने मीडिया पर क्या आरोप लगाया?
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो काम किए हैं, उन्हें मीडिया सकारात्मक तरीके से नहीं दिखाता। उनका कहना था कि उन्हें लगभग हमेशा नकारात्मक कवरेज मिलती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका में 21 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आ रहा है, जो उनके मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ।
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ट्रंप प्रशासन की ओर से कुछ मीडिया संस्थानों के व्हाइट हाउस कवरेज पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में कई मीडिया संगठनों की ओर से विरोध की खबरें सामने आई हैं। ट्रंप का कहना है कि मीडिया संस्थानों को खबरें प्रकाशित करने की आजादी है, लेकिन वह प्रेस के लिए व्हाइट हाउस में पहुंच और कवरेज की व्यवस्था को लेकर अपनी शर्तें तय कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: हूतियों के हमलों से सऊदी बेहाल: ब्रिटेन ने बढ़ाया मदद का हाथ; आरएएफ भरेगा लड़ाकू विमानों में ईंधन
ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?
मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की स्थिति अच्छी नहीं है और वह बहुत खराब स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के मुद्दे पर उनकी उसी दिन बैठकें होने वाली हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध के मामले में भी उनका प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है।
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मीडिया के बायकॉट पर ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा कि उन्हें मीडिया के बॉयकॉट की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रेस की भी एक जिम्मेदारी होती है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और उनके कार्यकाल में कई बड़े काम हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आठ युद्धों को सुलझाया है और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े देश के इतिहास में सबसे अच्छे हैं।
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ट्रंप ने मीडिया पर क्या आरोप लगाया?
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो काम किए हैं, उन्हें मीडिया सकारात्मक तरीके से नहीं दिखाता। उनका कहना था कि उन्हें लगभग हमेशा नकारात्मक कवरेज मिलती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका में 21 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आ रहा है, जो उनके मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ।
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ट्रंप प्रशासन की ओर से कुछ मीडिया संस्थानों के व्हाइट हाउस कवरेज पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में कई मीडिया संगठनों की ओर से विरोध की खबरें सामने आई हैं। ट्रंप का कहना है कि मीडिया संस्थानों को खबरें प्रकाशित करने की आजादी है, लेकिन वह प्रेस के लिए व्हाइट हाउस में पहुंच और कवरेज की व्यवस्था को लेकर अपनी शर्तें तय कर सकते हैं।
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ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?
मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की स्थिति अच्छी नहीं है और वह बहुत खराब स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के मुद्दे पर उनकी उसी दिन बैठकें होने वाली हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध के मामले में भी उनका प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है।