हूतियों के हमलों से सऊदी बेहाल: ब्रिटेन ने बढ़ाया मदद का हाथ; आरएएफ भरेगा लड़ाकू विमानों में ईंधन

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ब्रिटेन आरएफ के जरिए सऊदी विमानों को हवा में ईंधन भरने की सुविधा देगा। यह सहायता शुरुआती तौर पर कुछ हफ्तों के लिए होगी और इसकी समीक्षा की जाएगी।

विज्ञापन विज्ञापन आरएएफ का एक वॉयजर विमान सऊदी विमानों को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल होगा। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक विमान सऊदी के ‘रक्षात्मक’ अभियानों में मदद करेगा।

हूतियों ने रियाद समेत सऊदी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हूतियों ने लाल सागर और बाब अल-मंदेब में सऊदी जहाजों को निशाना बनाने की बात कही है। सऊदी अरब ने अपने सहयोगी देशों से हवाई रक्षा सहायता देने का अनुरोध किया है।

यमन में हूतियों और सऊदी समर्थित सरकार के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया है। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। शनिवार को सऊदी राजधानी रियाद को निशाना बनाकर भी हमला किया गया था, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। हूतियों ने लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी शिपिंग के खिलाफ नाकाबंदी का एलान भी किया है।हूतियों ने सऊदी से जुड़े जहाजों और सऊदी अरब के भीतर तेल प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। इसी बीच हूतियों ने यमन में आगे बढ़ते हुए इस महीने की शुरुआत में महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोक्का और लाल सागर के कुछ अहम द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इससे उन्हें बाब अल-मंदेब से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखने में मदद मिल सकती है। इस रास्ते से सामान्य तौर पर दुनिया के करीब 12 प्रतिशत व्यापार की आवाजाही होती है।प्रधानमंत्री बर्नहम ने कहा कि ब्रिटेन यह कदम अपने और पूरे क्षेत्र के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमलों का सामना कर रहा है और आगे और व्यवधान की आशंका है। ब्रिटेन के मुताबिक तेल की आपूर्ति के रास्तों को खुला रखना जरूरी है। ब्रिटेन ने हूती हमलों की निंदा करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता की पहुंच बनाए रखने के लिए सहयोगियों के साथ काम करने की बात कही है।अमेरिका ने बाइडन और ट्रंप प्रशासन के दौरान हूतियों के खिलाफ बमबारी की थी, लेकिन इस बार वह सैन्य रूप से शामिल होने में रुचि नहीं दिखा रहा है। ब्रिटेन और सऊदी अरब के बीच पहले से करीबी रक्षा साझेदारी है। एपी की पिछले सप्ताह की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान और मिस्र समेत अपने सहयोगियों से क्षेत्र में हवाई रक्षा सहायता तैनात करने का अनुरोध किया था, ताकि हूतियों और अन्य ईरान समर्थित समूहों की मिसाइलों और ड्रोन से बचाव किया जा सके।