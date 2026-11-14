आपसी रक्षा समझौता: कतर-तुर्किये ने मिलाए हाथ, खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कतर और तुर्किये ने एक महत्वपूर्ण 'आपसी रक्षा समझौता' किया है। शुक्रवार (स्थानीय समय) को इस्तांबुल में हुई सुप्रीम स्ट्रैटेजिक कमेटी की 12वीं बैठक के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस समझौते को औपचारिक रूप दिया। दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया है।

इस समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी?

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अशांति और तनाव के माहौल में यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। तुर्किये के निदेशालय ऑफ कम्युनिकेशंस द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की, जिसमें खाड़ी में शत्रुता को फिर से शुरू होने से रोकने, संवाद को बढ़ावा देने और शांति स्थापित करने के प्रयास शामिल थे। कतर के अमीरी दीवान के बयान के मुताबिक, यह समझौता इस्तांबुल के डोलमाबाचे पैलेस में हस्ताक्षरित किया गया।

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क्या सिर्फ रक्षा पर ही बात हुई?

नहीं, रक्षा समझौते के अलावा भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। कतर के अमीर शेख तमीम ने दोहा और अंकारा के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और सहयोग के लिए नई प्राथमिकताओं की पहचान करने के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी आर्थिक संबंधों में प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल लागू हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते ने दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य के करीब ला दिया है। ऊर्जा क्षेत्र में भी कतर के साथ साझेदारी का विस्तार और विविधीकरण करने के तुर्किये के प्रयासों पर जोर दिया गया। रक्षा उद्योग में सहयोग भी लगातार बढ़ने की बात कही गई।

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क्षेत्रीय मुद्दों पर क्या चर्चा हुई?

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास पर भी गहन चर्चा की। एर्दोगन ने खाड़ी क्षेत्र में शत्रुता को फिर से शुरू होने से रोकने, संवाद को सुविधाजनक बनाने और शांति स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित पक्षों को राजनयिक माध्यमों से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। तुर्किये के निदेशालय ऑफ कम्युनिकेशंस के अनुसार, चर्चा में गाजा पर इजरायल के हमले और क्षेत्र में मानवीय स्थिति, सीरिया में सामान्यीकरण की दिशा में उठाए गए कदम और लीबिया में नवीनतम घटनाक्रम भी शामिल थे।

क्या यह तुर्किये का अकेला रक्षा समझौता है?

नहीं, यह समझौता तुर्किये के व्यापक क्षेत्रीय रक्षा सहयोग का हिस्सा है। आपसी रक्षा समझौते के अलावा, दोनों देशों ने उपभोक्ता संरक्षण और बाजार निगरानी, शिक्षा, और शांति, सुलह और संघर्ष समाधान में सहयोग को कवर करने वाले समझौतों और समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान किया। सुप्रीम स्ट्रैटेजिक कमेटी के 12वें सत्र का एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी किया गया। इससे पहले अगस्त में, तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक क्षेत्रीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत यदि उनमें से कोई एक देश हमले का शिकार होता है तो अन्य दो उसकी सहायता के लिए आएंगे।

यह समझौता, जिसे पिछले सप्ताह तुर्किये की संसद ने अनुमोदित किया था, नाटो सदस्य तुर्किये (जिसके पास गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सेना है) और मुस्लिम दुनिया के एकमात्र परमाणु-सशस्त्र राज्य पाकिस्तान को एक साथ लाता है। कतर और तुर्किये के बीच यह नवीनतम समझौता उनके रक्षा साझेदारी को और औपचारिक रूप देता है, जबकि स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से उनके व्यापक रणनीतिक जुड़ाव को मजबूत करता है।