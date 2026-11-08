पोलैंड गोलीकांड में खुलासा: हमलावर के घर मिले तीन शव, प्रधानमंत्री टस्क बोले- परिवार के करीबी हो सकते हैं मृतक

पोलैंड के क्राको शहर में शनिवार को हुई दिल दहला देने वाली गोलीबारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शहर के सबसे व्यस्त पर्यटन स्थल मेन स्क्वायर में एक 25 वर्षीय युवक ने पहले अपनी कार लोगों के बीच घुसा दी और फिर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां दो महिलाओं और एक पुरुष के शव मिले। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इन मौतों को इस त्रासदी का एक और दुखद पहलू बताया है।

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प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया कि हमलावर के घर से मिले तीनों शव उसके परिवार के करीबी लोगों के हो सकते हैं। हालांकि, उनकी पहचान और मौत की वजह को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि गोलीबारी करने वाला युवक बेहद कट्टरपंथी विचार रखता था। पोलैंड के गृह मंत्री मार्किन किर्विंस्की ने भी उसके धुर-दक्षिणपंथी और अति-राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होने की बात कही है।पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने शहर के ऐतिहासिक मेन स्क्वायर में अपनी कार कई जगह रोकी और वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाईं। उसने सेना जैसी वर्दी और बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उसके पास सेना में इस्तेमाल होने वाली लंबी बंदूक थी। पुलिस को उसकी कार से कई दूसरे हथियार और गोलियां भी मिली हैं। क्राको पुलिस की प्रवक्ता कतार्ज़िना सिस्लो के मुताबिक, हमलावर को गोली लगने के बाद भी वह पुलिस पर फायरिंग करता रहा। इस वजह से चौक के आसपास कई जगहों पर लोग घायल हुए। पुलिस का कहना है कि हमलावर अकेला था और अब आम लोगों को कोई खतरा नहीं है।इस हमले में चार महिलाओं और दो पुरुषों की जान गई है। मृतकों में कम से कम तीन महिलाएं पोलैंड की रहने वाली थीं, जबकि एक मृतक ब्रिटेन का नागरिक था। बाकी लोगों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई थी। घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस कमांडर मारेक बोरॉन के मुताबिक, घायलों में पोलैंड के बाहर के पांच लोग भी हैं। कुल 13 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें हमलावर भी शामिल हो सकता है, जिसकी सर्जरी की गई है। वहीं, दो घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।प्रत्यक्षदर्शियों ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो साझा किए हैं, उनमें लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते और आसपास की गलियों में छिपते नजर आ रहे हैं। बचावकर्मी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे रहे। हमले के दौरान एक ट्राम ड्राइवर पर भी गोली चलाई गई। गोली लगने से ट्राम के ड्राइवर केबिन की खिड़की टूट गई। इस हमले में दो घोड़े भी घायल हुए हैं। पशु अधिकार संगठन OTOZ एनिमल्स के मुताबिक, एक घोड़े को गोली छूकर निकल गई, जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी। दोनों की जान बच गई है।क्राको के मेयर लुकाज़ गिबाला ने घटना पर दुख जताते हुए बुधवार तक शहर में आधिकारिक शोक घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बावजूद शहर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेन स्क्वायर एक बार फिर लोगों की रौनक से भरेगा। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने इस हमले को आतंकी कृत्य बताया है। वहीं, प्रधानमंत्री टस्क ने पुलिस की तुरंत कार्रवाई की तारीफ की है। राष्ट्रपति कैरोल नवारोकी ने भी पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।ये भी पढ़ें:क्राको की घटना के बाद पोलैंड की राजधानी वारसॉ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुराने शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरियर लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वारसॉ के मेयर राफल त्र्ज़ास्कोव्स्की ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। पोलैंड में इस तरह की बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं बेहद कम होती हैं। ऐसे में क्राको में हुआ यह हमला देश की सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है।