इस्राइल की सत्ता में बड़ा उलटफेर: नेतन्याहू को हटाने की तैयारी, राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट पर जताया भरोसा

इस्राइल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद विपक्षी नेता और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का मौका दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। आइजेनकोट के सामने अब छह सप्ताह के भीतर अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाकर बहुमत जुटाने की चुनौती है। हालांकि, देश के मौजूदा हालात और राजनीतिक दलों के बीच गहरे मतभेदों को देखते हुए यह राह आसान नहीं होगी।

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